Уведомления не было: российские военные остаются в Судане

Посольство РФ опровергло приостановку Суданом договора о базе ВМФ

Москва не получала от Хартума уведомления о приостановке соглашения о строительстве в Порт-Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, сообщило российское посольство. Дипломаты осудили СМИ за тиражирование ничем не подкрепленных данных. В МИД Судана также не располагают информацией об изменении договоренностей по базе.

Посольство России в Судане опровергло утверждения СМИ о том, что правительство африканской страны решило «заморозить» соглашение о строительстве в Порт-Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Диппредставительство РФ в Хартуме сообщило, что каких-либо уведомлений от суданской стороны по этому вопросу не получало, и призвало не доверять непроверенным источникам.

«Посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми «источниками», - говорится в комментарии дипломатической миссии в Instagram.

Дипломаты также осудили СМИ за тиражирование ничем не подкрепленных данных.

«Вынуждены обратить внимание на то, что уважаемые российские информационные агентства, в том числе государственные, в очередной раз пустились в перепечатывание материалов со ссылками на некие однозначно непроверенные источники», - отмечается в сообщении.

Посольство напомнило, что «настоящее соглашение [о строительстве базы] вступает в силу только после его ратификации обеими сторонами», а этого пока не произошло.

Диппредставительство РФ подчеркнуло, что такие сообщения СМИ наносят вред «традиционно дружественными отношениям» России и Судана.

О том, что Судан решил приостановить действие соглашения с Россией о создании морской базы на своей территории, сообщил накануне телеканал Al Arabiya. Как уточнили журналисты, действие соглашения, которое было подписано Москвой с прежним режимом, будет приостановлено «до его утверждения законодательным органом». Хартум, по данным СМИ, якобы уже уведомил об этом российскую сторону.

Представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд также опроверг приостановку соглашения о создании базы ВМФ России на Красном море, сообщает РИА «Новости». «На данный момент у нас нет официального подтверждения приостановки соглашения о военном сотрудничестве с РФ», - сказал Буляд. В суданских СМИ также отсутствует информация о заморозке соглашения с Россией.

О том, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, стало известно в начале декабря прошлого года. Этот пункт нужен для проведения ремонта, пополнения запасов судами и для отдыха экипажей военных кораблей России.

Судан, в соответствии с этим соглашением, на весь срок его действия передает российской стороне в безвозмездное пользование территорию и недвижимое имущество, которые включают в себя береговую зону и водную акваторию с зоной причального фронта - зоной стоянки плавсредств.

По договору Вооруженные силы РФ смогут разместить в ПМТО не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

Увеличивать численность персонала и техники можно только по согласованию с Хартумом.

Москве, помимо этого, должны предоставить право на ввоз и вывоз через морские порты и аэродромы Судана «любого вооружения, боеприпасов, оборудования», необходимого для работы базы и «для выполнения задач военными кораблями».

Перемещения техники, согласно документу, не будут облагаться пошлинами и сборами со стороны Судана. Военные корабли считаются неприкосновенными и обладают иммунитетом от досмотра, обыска и ареста.

Россия, в свою очередь, должна безвозмездно оказывать республике содействие, в частности в поисково-спасательных операциях и «противодиверсионном обеспечении» при соответствующем обращении от правительства Судана.

Соглашение было подписано на 25 лет с автоматическим продлением на десятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о планах прекратить действие договора.

Создание базы Военно-морского флота России в Судане не предполагает агрессии против других государств, рассказал в декабре прошлого года заместитель министра обороны России Александр Фомин в интервью «Российской газете».

«Россия заинтересована в военном присутствии в регионе с целью борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей, а также обеспечения безопасного коммерческого судоходства», - объяснял военный.

Кроме того, Африка и Ближний Восток являются ключевым регионом, и Россия регулярно расширяет там свое присутствие, подчеркивал генерал. По его словам, создание базы ВМФ РФ в Судане сформирует условия для безопасной морской деятельности не только для России, но и для других государств.

Рафаэль Фахрутдинов