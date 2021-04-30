Грузовик-рекордсмен «Прогресс МС-14» свели с орбиты и затопили

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», который отстыковался от Международной космической станции (МКС) накануне, сведен с орбиты и затоплен. Об этом 29 апреля сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Прогресс МС-14» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС в 2.11 мск 28 апреля. Ранее «Роскосмос» заявил, что корабль не будут сводить с орбиты сразу, а еще сутки продержат в автономном полете для тестирования новой системы построения ориентации при затоплении.

Отмечается, что в 03.01 мск был включен маршевый двигатель на торможение. Отработав 4 минуты, он сообщил кораблю тормозной импульс величиной 120 м/с, после этого «Прогресс МС-14» сошел с околоземной орбиты и прекратил свое существование.

«Несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты корабля упали в 03.42.27 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана, в 3150 километрах от города Веллингтон (Новая Зеландия)», — сказано в сообщении «Роскосмоса».

Как сообщалось 28 марта, «Прогресс МС-14» установил рекорд по длительности полета для кораблей данного семейства. До этого рекордсменом считался «Прогресс М-17», который находился на орбите в 1993–1994 годах, на протяжении 337 суток. На момент затопления продолжительность полета «Прогресса МС-14» составила 369 суток.

Корабли «Прогресс» используют для доставки на МКС грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года проведены 168 запусков кораблей «Прогресс» различных модификаций, три из них до станции не добрались в связи с авариями ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.