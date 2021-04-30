Байден счел применение огнестрельного оружия настоящей эпидемией в США

Применение огнестрельного оружия в насильственных целях стало настоящей эпидемией для Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду, 28 апреля (в четверг по Москве), президент США Джо Байден в своей речи перед членами обеих палат американского Конгресса.

«Я сделаю все, чтобы защитить американский народ от эпидемии насилия с огнестрельным оружием», — заявил Байден.

Президент отметил, что Конгрессу США «также настала пора действовать».

«Необходимо, чтобы больше республиканцев в Сенате присоединились к подавляющему большинству своих коллег-демократов, помогли закрыть лазейки и ввести проверку биографических данных человека перед покупкой оружия. Нам следует снова запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости в стране. Не говорите мне, что это невозможно. Мы делали это раньше, и это сработало», — отметил американский лидер.

Президент США и его администрация собираются вести борьбу с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно приобрести в интернете.

24 апреля пятеро человек пострадали в результате стрельбы в центре Нового Орлеана в штате Луизиана.

20 апреля в Нью-Йоркском супермаркете произошла стрельба. В результате один человек погиб, двое ранены. Позже в этот же день полиция задержала подозреваемого.