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Интерфакс-АВН

Байден подтвердил решение о выводе американских войск из Афганистана

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Американские солдаты в Афганистане
Американские солдаты в Афганистане.
Источник изображения: reuters.com

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - США в целом выполнили задачу, которая стояла перед американскими войсками в Афганистане, и вернут своих военных на родину, заявил президент США Джо Байден.

"Мы отправились в Афганистан, чтобы найти террористов, которые атаковали нас 11 сентября. Мы обеспечили правосудие в отношении Усамы бен Ладена, ослабили террористическую угрозу со стороны "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ организация - ИФ) в Афганистане. После 20 лет американской доблести и жертв пришло время вернуть наши войска домой", - сказал он в своем первом после вступления в должность обращении к обеим палатам американского Конгресса.

Тем не менее, Байден предупредил, что США продолжат борьбу с терроризмом за переделами США.

"Мы будем поддерживать потенциал для подавления будущих угроз родине за горизонтами (страны - ИФ). Не заблуждайтесь, с 2001 года террористическая угроза вышла за пределы Афганистана, и мы будем сохранять бдительность в отношении угроз Соединенным Штатам, откуда бы они ни исходили.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
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