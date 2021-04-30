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ТАСС

Корабль-рекордсмен "Прогресс МС-14" затоплен в несудоходной части Тихого океана

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Сборка ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-14» в монтажно-испытательном комплексе площадки № 31 космодрома Байконур
Сборка ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-14» в монтажно-испытательном комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/КЦ "Южный"/Роскосмос

Корабль "Прогресс МС-14" был запущен к МКС с космодрома Байконур 25 апреля. Он установил рекорд по длительности нахождения на орбите

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Космический грузовой корабль "Прогресс МС-14", который провел на орбите больше года, сведен с орбиты и сгорел в атмосфере в ночь на четверг. Несгоревшие части затоплены в несудоходной части Тихого океана, говорится в сообщении Роскосмоса.

"Прогресс МС-14" сошел с околоземной орбиты и прекратил свое существование. Несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты корабля упали примерно в 03:42 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

Расчетный район падения несгоревших фрагментов корабля находится в несудоходной части Тихого океана, примерно в 3 150 км от Веллингтона и 7 390 км от города Сантьяго.

Корабль отстыковался от модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) в ночь на среду. После этого он находился в автономном полете. Специалисты планировали протестировать на "Прогрессе МС-14" новую систему построения ориентации при затоплении.

Корабль "Прогресс МС-14" был запущен к МКС с космодрома Байконур 25 апреля 2020 года. С его помощью было совершено 10 коррекций орбиты, две из них - внеплановые для уклонения от космического мусора. Этот корабль установил рекорд по длительности нахождения на орбите. До этого рекорд принадлежал "Прогрессу М-17", который в 1993-1994 годах провел в космосе 337 суток, доставив грузы на орбитальную станцию "Мир".

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
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