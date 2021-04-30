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РИА Новости

В России разработают линейку двигателей для самолетов по проекту "Циркач"

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Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" у самолета Boeing 777-3M0/ER M.Kutuzov во время презентации новейшего ангарного комплекса в Шереметьево
Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" у самолета Boeing 777-3M0/ER M.Kutuzov во время презентации новейшего ангарного комплекса в Шереметьево.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 29 апреля/ Радио Sputnik. Новый двигатель для спортивных самолетов планируют создать в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

"В ЦИАМ имени Баранова приступили к разработке демонстратора технологий перспективного двигателя для пилотажных самолетов акробатической категории", – цитирует агентство текст пресс-релиза.

Научно-исследовательская работа (НИР) получила название "Циркач". Она предусматривает создание, а также экспериментальную отработку систем и технологий, которые впоследствии лягут в основу целой линейки двигателей, предназначенных для спортивных и учебно-тренировочных самолетов.

"К концу этого года планируется создание демонстратора на базе разработанного в ЦИАМ двигателя-демонстратора АПД-500, системы которого как раз и будут модернизироваться под новые задачи", – сообщил руководитель НИР Александр Костюченков.

Задачи конструкторов будут включать, в том числе, изменение систем охлаждения, смазки, топливопитания, наддува и других. Испытания будут проводиться сначала на земле, на стендах ЦИАМ, а потом в составе летающей лаборатории.

Отмечается, что отечественный рынок спортивных и учебно-тренировочных летательных аппаратов находится в кризисе из-за отсутствия соответствующих новых разработок в двигателестроении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦИАМ им. Баранова
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