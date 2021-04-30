В России разработают линейку двигателей для самолетов по проекту "Циркач"

МОСКВА, 29 апреля/ Радио Sputnik. Новый двигатель для спортивных самолетов планируют создать в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.
Научно-исследовательская работа (НИР) получила название "Циркач". Она предусматривает создание, а также экспериментальную отработку систем и технологий, которые впоследствии лягут в основу целой линейки двигателей, предназначенных для спортивных и учебно-тренировочных самолетов.
Задачи конструкторов будут включать, в том числе, изменение систем охлаждения, смазки, топливопитания, наддува и других. Испытания будут проводиться сначала на земле, на стендах ЦИАМ, а потом в составе летающей лаборатории.
Отмечается, что отечественный рынок спортивных и учебно-тренировочных летательных аппаратов находится в кризисе из-за отсутствия соответствующих новых разработок в двигателестроении.