В России разработают линейку двигателей для самолетов по проекту "Циркач"

Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" у самолета Boeing 777-3M0/ER M.Kutuzov во время презентации новейшего ангарного комплекса в Шереметьево.

МОСКВА, 29 апреля/ Радио Sputnik. Новый двигатель для спортивных самолетов планируют создать в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

"В ЦИАМ имени Баранова приступили к разработке демонстратора технологий перспективного двигателя для пилотажных самолетов акробатической категории", – цитирует агентство текст пресс-релиза.

Научно-исследовательская работа (НИР) получила название "Циркач". Она предусматривает создание, а также экспериментальную отработку систем и технологий, которые впоследствии лягут в основу целой линейки двигателей, предназначенных для спортивных и учебно-тренировочных самолетов.

"К концу этого года планируется создание демонстратора на базе разработанного в ЦИАМ двигателя-демонстратора АПД-500, системы которого как раз и будут модернизироваться под новые задачи", – сообщил руководитель НИР Александр Костюченков.

Задачи конструкторов будут включать, в том числе, изменение систем охлаждения, смазки, топливопитания, наддува и других. Испытания будут проводиться сначала на земле, на стендах ЦИАМ, а потом в составе летающей лаборатории.

Отмечается, что отечественный рынок спортивных и учебно-тренировочных летательных аппаратов находится в кризисе из-за отсутствия соответствующих новых разработок в двигателестроении.