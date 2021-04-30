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Интерфакс-АВН

Посольство России в Судане опровергло информацию о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ РФ на Красном море

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Малые ракетные корабли имеют ограниченную автономность. Базирование в Судане расширит географию их применения. Фото с сайта www.mil.ru
Малые ракетные корабли имеют ограниченную автономность. Базирование в Судане расширит географию их применения. Фото с сайта www.mil.ru.

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Утверждения о приостановке соглашения по строительству российской военной базы на территории Судана не соответствуют действительности, сообщается в четверг в официальном аккаунте посольства РФ в Судане в Instagram.

"В связи с появившимися в региональном и суданском информационном пространстве сообщениями о якобы приостановке реализации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан Посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми "источниками"", - говорится в сообщении

Каких-либо уведомлений от суданской стороны Посольство России в Хартуме не получало, уточняет посольство.

В сообщении подчеркивается, что настоящее соглашение вступает в силу только после его ратификации обеими сторонами. Поскольку этого пока не произошло, все остальные утверждения "ставят цель нанести ущерб традиционно дружественным отношениям" между РФ и Суданом.

В среду агентство Bloomberg опубликовало информацию, что власти Судана временно остановили действие соглашения с Россией о создании морской базы на Красном море. Агентство также добавило, что Судан останавливает "любое новое размещения российских военных" в одном из заливов.

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