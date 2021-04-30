Чжунго цзюньван (Китай): ради вступления в НАТО Украина посылает «ядерную угрозу»

Судя по всему, Украина уже не так уверена в том, что ее все-таки примут в НАТО, и поэтому она решила вспомнить о былом «ядерном величии», ведь ей же нужно как-то защищаться от «российской агрессии». Но до вступления в альянс Украине далеко, а до ядерной державы – еще дальше, считает «Чжунго цзюньван».

В последнее время в приграничных районах Украины наблюдается напряженная ситуация. Чтобы обеспечить эффективную защиту, страна начала призыв к перевооружению ядерных сил. Как сообщается, посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецким СМИ заявил, что, если его страна не сможет стать членом НАТО, она будет восстанавливать свой статус ядерной державы ради собственной защиты. Добьется ли Украина вступления в НАТО, бросив такой вызов?

Украина пытается вступить в Североатлантический альянс с тех пор, как в 2013 году разразилась "цветная революция". После включения Крыма в состав России в 2014 году правительство Украины приняло закон о курсе государства на приобретение членства в НАТО. В 2021 году ситуация в Донбассе вновь обострилась, вследствие чего желание Украины на вступление в НАТО стало еще более актуальным. На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение к альянсу является единственным способом разрешить нынешний кризис на востоке Украины. Он призвал государства-члены НАТО как можно скорее начать процесс присоединения Украины.

Хотя Организация Североатлантического договора всегда заявляла, что открыта к присоединению Украины, а некоторые государства-члены даже предоставляют Украине военную помощь, на самом деле члены НАТО придерживаются разных точек зрения в отношении признания Украины в качестве полноправного члена организации. Во-первых, некоторые страны Центральной и Восточной Европы испытывают серьезную русофобию и неоднократно выражали поддержку в отношении вступления Украины в НАТО. Во-вторых, данная страна находится на передовой линии антироссийских настроений, и ее присоединение может усложнить отношения между Североатлантическим альянсом и Россией. По мнению некоторых государств-членов организации, более целесообразно рассматривать Украину как гибкую шахматную фигуру в противостоянии с Россией, чем принимать ее в НАТО. Следовательно, формально альянс требует, чтобы Украина готовилась к присоединению, но страна не может обеспечить соответствие необходимым критериям. Хотя на сегодняшний день Соединенные Штаты, Великобритания и Канада заявляют, что твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, но они так и не высказали четкой позиции по поводу вопроса ее присоединения к НАТО. Недавно канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что не предусматривает дальнейших мер, связанных со вступлением Украины в альянс.

С другой стороны, присоединение Украины к НАТО равносильно полному разрыву отношений между Западом и Россией. С точки зрения национальной безопасности Россия рассматривает НАТО как самую большую угрозу безопасности, следовательно, вступление Украины в альянс станет для России головной болью. Поэтому она предупредила Украину о том, что ее присоединение к НАТО будет означать переход "красной черты". Россия никогда этого не допустит. Именно поэтому для некоторых членов организации вступление Украины в Организацию Североатлантического договора является довольно щекотливой темой.

Что касается самой Украины, из-за проблемы принадлежности Крыма она, похоже, никогда не сможет выполнить негласное правило НАТО о том, что странам с территориальными спорами запрещается вступать в организацию. Таким образом, до вступления Украины в Североатлантический альянс еще далеко.

"Ядерная угроза", посылаемая Украиной в случае неудачи присоединения к НАТО, на самом деле является всего лишь пустыми разговорами и не даст никаких реальных результатов. Всем известно, что после распада Советского Союза Украина унаследовала мощный ядерный арсенал, включая 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщика 43-й армии ракетных войск стратегического назначения, а также крылатые ракеты воздушного базирования, став третьей ядерной державой в мире после США и России. Однако из-за отсутствия экономического потенциала и политических потребностей для сохранения ядерного оружия в 1994 году Украина совместно с Соединенными Штатами, Россией и Великобританией подписала "Меморандум о гарантиях безопасности" и присоединилась к "Договору о нераспространении ядерного оружия". В дальнейшем страна продолжила уничтожать все имеющееся в ее арсенале ядерное оружие. Таким образом, если Украина снова начнет развивать ядерный потенциал, это вызовет категорический протест не только со стороны России, но и Запада.

Кроме того, несмотря на то, что Украина раньше была ядерной державой, ее национальная и техническая мощь уже далеко не те, что раньше. Страна не может добывать оружейный высокообогащенный уран и не обладает ключевыми технологиями, необходимыми для разработки ядерных боеголовок. В таких условиях перевооружение ядерных сил дастся крайне непросто. Можно сказать, что заявление украинского посла о возвращении статуса ядерной державы является лишь упрямством на фоне безнадежности в отношении России и безразличия Запада. Вероятность реализации данного заявления на практике близка к нулю.

Сяо Цзюнь (肖军)