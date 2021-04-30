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В России назвали условие ввода войск на Украину

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Источник изображения: Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия может ввести войска на территорию Украины в случае обострения конфликта на юго-востоке последней, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

В публикации эксперт выделил несколько этапов возможного развития конфликта на юго-востоке Украины, в ходе которых в данной стране могут появиться российские военные, и назвал условия для этого.

Например, согласно Сивкову, «гибель ярких политических и военных фигур в ЛНР и ДНР (непризнанные Луганская и Донецкая народные республики — прим. «Ленты.ру») может послужить поводом для принятия превентивных мер мобилизационного и иного характера со стороны как республиканского руководства, так и России». Это, как пишет доктор военных наук, Вооруженными силами Украины (ВСУ) может использоваться «для оправдания открытой агрессии».

Сивков уверяет, что в этом случае эскалацию напряженности остановит решение России об оказании ЛНР и ДНР военной помощи. «Например, президент России запросит у Федерального собрания разрешение на ввод войск на территорию Украины в случае непропорционального применения ВСУ военной силы против ДНР и ЛНР, сопряженного с угрозой жизни и имуществу российских граждан, проживающих на территории этих республик», — утверждает автор.

Вероятность того, что после подобных действий Москвы Киев «откажется от дальнейшего нагнетания напряженности», эксперт оценивает «как весьма высокую».

Тем не менее, согласно Сивкову, Киев может решиться на «полномасштабное нападение», что также может «потребовать вмешательство России».

«В итоге можно констатировать, что рассмотренные варианты развития вооруженного конфликта на юго-западе Украины оставляют киевским властям совсем немного шансов на успех», — заключает автор.

В апреле 2019 года Сивков заявил, что американская стратегия «Троянского коня» в отношении России, вероятнее всего, предполагает использование двух эшелонов сил специальных операций (ССО), осуществляющих ведение военных действий гибридного типа, «основная идея которых в использовании внутреннего деструктивного потенциала объекта агрессии».

В марте того же года начальник Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что суть «Троянского коня» заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам.

В марте 2018 года Сивков заявил, что украинцы будут незаменимы при ведении в России специальных действий с предварительным скрытным развертыванием.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Герасимов Валерий
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