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Интерфакс-АВН

Госсекретарь США обсудил с президентом Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе

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Ильхам Алиев
Ильхам Алиев.
Источник изображения: militarynews.ru

Вашингтон. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым двусторонние отношения, тему прав человека и ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает госдеп.

"Госсекретарь отметил важность продолжающихся попыток сопредседателей Минской группы ОБСЕ для работы над устойчивым политическим урегулированием в Нагорном Карабахе в интересах всех жителей региона", - говорится в заявлении госдепа.

По сообщению госдепа, Блинкен и Алиев также отметили неизменную важность двустороннего партнерства США и Азербайджана, а госсекретарь, к тому же, подчеркнул необходимость соблюдать права человека и фундаментальные свободы.

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Страны
Азербайджан
США
Проекты
ОБСЕ
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