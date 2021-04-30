Госсекретарь США обсудил с президентом Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе

Вашингтон. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым двусторонние отношения, тему прав человека и ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает госдеп.

"Госсекретарь отметил важность продолжающихся попыток сопредседателей Минской группы ОБСЕ для работы над устойчивым политическим урегулированием в Нагорном Карабахе в интересах всех жителей региона", - говорится в заявлении госдепа.

По сообщению госдепа, Блинкен и Алиев также отметили неизменную важность двустороннего партнерства США и Азербайджана, а госсекретарь, к тому же, подчеркнул необходимость соблюдать права человека и фундаментальные свободы.