Войти
Интерфакс-АВН

Блинкен советует союзникам не покупать российское оружие, чтобы не рисковать попасть под санкции США

53
0
0
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © im Kyung-Hoon/Pool Photo via AP

Вашингтон. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Союзникам США лучше воздержаться от заключения крупных контрактов на поставки российского вооружения, так как в противном случае они могут попасть под американские санкции, заявил в среду глава госдепа Энтони Блинкен.

"Всем союзникам США следует избегать крупных закупок российского вооружения, включая новые партии С-400", - сказал он в ходе "круглого стола" в госдепартаменте.

Блинкен напомнил, что согласно действующему в США закону CAATSA, за заключение подобных сделок могут быть введены ограничительные меры.

Говоря о ЗРС С-400, уже поставленных Россией Турции, Блинкен напомнил, что США выступали против этой сделки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Похожие новости
09.12.2020
Осевое государство Ближнего Востока
28.08.2019
Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57
07.03.2019
МИД увидел свидетельство слабости позиций США на рынке вооружений
22.11.2017
Анкара пригрозила отключить натовский радар в случае отказа американцев поставлять F-35
04.05.2017
Украинские танкисты воюют против россиян на Донбассе вслепую
06.07.2016
Инджирлик не нужен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 23:27
  • 29
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 22:27
  • 214
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 20:27
  • 1
Украинские модернизированные танки "Булат" не смогут превзойти Т-72Б3
  • 29.04 19:43
  • 3
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 29.04 18:04
  • 3
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 17:26
  • 12
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече