Камчатский хаб: Минобороны модернизирует самый восточный военный аэродром

В Елизово построят укрытия для боевых самолетов и обновят системы связи и навигации

Минобороны приняло решение модернизировать самый восточный военный аэродром страны — Елизово под Петропавловском-Камчатским (он принимает также и гражданские самолеты. — «Известия»). В ходе работ там будут возведены специальные бетонные укрытия для авиатехники и обновлены системы связи и навигации, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Елизово — это ключевой военный объект, обеспечивающий безопасность на северо-востоке страны. Перестройка аэродрома радикально увеличит боевые возможности российской группировки в регионе, отметили эксперты. Сейчас там базируются «боевые воздушные корабли» — сверхзвуковые перехватчики МиГ-31. Оттуда они выполняют полеты в том числе и за Полярный круг.

Незаменимая база

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение о модернизации военной части аэродрома Елизово уже принято. Согласно утвержденному плану, там будут возведены специальные бетонные укрытия для авиатехники, обновлены системы связи, навигации и посадки. Работы начались нынешней весной. Но точный срок их окончания собеседники издания не назвали.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что планируется построить свыше 300 укрытий для перспективной авиатехники. По его словам, создание таких объектов синхронизировано с поставками летательных аппаратов в войска. Они позволят замаскировать самолеты и вертолеты от космической разведки, а также защитить технику от воздействия погодных явлений.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, Елизово — самая крупная действующая военная база не только на Камчатке, но и в целом на восточных рубежах страны.

— По сути, это единственный непрерывно функционирующий военный аэродром на востоке страны. Там базируется 317-й смешанный авиаполк, у которого есть большой набор техники: истребители, транспортные и противолодочные самолеты, беспилотники и вертолеты разных типов, — рассказал он «Известиям». — Елизово считается аэропортом совместного базирования, куда летают также гражданские самолеты и авиация Федеральной службы безопасности, обеспечивая сообщение с Камчаткой. Это один из самых важных объектов в регионе.

Камчатка сегодня служит местом дислокации одной из двух баз атомного подводного флота России, отметил военный эксперт Василий Кашин. Там базируется часть российских морских стратегических ядерных сил, а также многоцелевые подводные лодки.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

— Елизово имеет важнейшее значение для обеспечения деятельности морской авиации, там расположены истребители МиГ-31, наши силы ПВО, — сообщил специалист. — Всё это укрепляет боевую устойчивость серьезного компонента наших стратегических ядерных сил.

Не имеющий аналогов

На аэродроме Елизово базируется уникальная воинская часть — 317-й смешанный авиационный полк. Его структура не характерна для ВКС России. В состав полка входят истребительная эскадрилья на воздушных кораблях МиГ-31 и МиГ-31БМ (именно так официально классифицируются эти летательные аппараты); смешанная эскадрилья с противолодочными самолетами Ил-38Н и Ил-38, транспортными самолетами Ан-12 и Ан-26; две вертолетные эскадрильи с Ми-8АМТШ, Ми-8, Ка-27 и Ка-29; а также эскадрилья беспилотной авиации с БПЛА «Орлан-10». Задачи полка — противовоздушная оборона северо-восточных рубежей России, проведение противолодочных операций, в частности, при создании защищенного бастиона в Охотском море, а также поддержка действий береговых войск на удаленных арктических территориях.

Официальной датой образования части считается 15 мая 1939 года, когда был сформирован 20-й штурмовой авиаполк. За время Великой Отечественной войны его несколько раз переименовывали, но полк всегда оставался на Дальнем Востоке. В октябре 1944-го он стал 410-м штурмовым и был перебазирован из Приморья на аэродром Елизово. Часть успела поучаствовать в боевых действиях против Японии в августе–сентябре 1945-го, поддержав огнем морские десанты на островах Шумшу и Парамушир. В том же году она была преобразована в 410-й истребительный авиационный полк (ИАП).

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

В 1958 году 410-й ИАП расформировали, но через девять лет его регалии передали дислоцированному на Камчатке 865-му ИАП, который стал правопреемником части, имеющей корни еще в царской России. В 1985 году пилотов полка начали переучивать на новейшие тогда перехватчики МиГ-31. Полностью на такие машины часть перешла в 1989-м.

В 2009-м самолеты части были переданы в состав 7060-й авиационной базы морской авиации ТОФ и их начали заменять на модернизированные МиГ-31БМ. Впоследствии база была преобразована в 317-й смешанный авиаполк ТОФ.

Несколько истребителей МиГ-31БМ из Елизово с декабря прошлого года заступили на боевое дежурство на аэродроме Анадырь. Их разместили там для усиления ПВО страны в арктической зоне. Перехватчики уже несколько раз вылетали на сопровождение американских самолетов-разведчиков, приблизившихся к границам России.

Помимо варианта перехватчика, разработана и ударная версия МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Она может наносить неотразимые для современных систем ПВО удары по сухопутным и морским целям с расстояния 1,5 тыс. км. Первая эскадрилья таких самолетов с 2018 года несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе, а также регулярно участвует в учениях. Также, как ранее писали «Известия», МиГ-31 с «Кинжалами» в скором времени пополнят парк морской авиации Северного и и Тихоокеанского флотов.

Справка «Известий» Елизово — действующий аэродром совместного базирования. Там находится международный аэропорт федерального значения Петропавловска-Камчатского. Из него выполняются рейсы в населенные пункты Камчатского края, в другие регионы России, международные чартерные рейсы и сезонные регулярные в Анкоридж. Помимо гражданских самолетов, на аэродроме базируются истребительная, транспортная и противолодочная авиация ВМФ России, а также авиация погранслужбы ФСБ. Самостоятельный статус аэропорт получил в 1948 году, когда он был выведен из состава 248-го авиаотряда. С 1958 года из него начали выполняться регулярные рейсы в Москву и Хабаровск. В 1995 году аэропорт получил статус международного.

Роман Крецул