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Интерфакс-АВН

Военная группировка в Калининградской области усилена двумя мотострелковыми полками

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Военнослужащие береговых войск Балтийского флота во время тактических учений в Калининградской области
Военнослужащие береговых войск Балтийского флота во время тактических учений в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Подгорчук

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Два новых мотострелковых полка созданы в Калининградской области, следует из сообщения Балтийского флота РФ.

"В городе Гусеве Калининградской области командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил командирам вновь сформированных мотострелковых полков армейского корпуса флота исторические знамена 275-го и 280-го стрелковых полков, с которыми воины прославленных частей прошли всю Великую Отечественную войну", - сообщила пресс-служба Балтфлота РФ в среду.

Вероятно, речь идет о двух новых полках мотострелковой дивизии. О планах ее формирования в Калининградской области ранее сообщали российские военные.

В декабре 2020 года командующий Балтийским флотом заявил, что формирование новой мотострелковой дивизии в Калининградской области стало ответом на наращивание сил НАТО у российских границ.

"Прежде всего, это обусловлено наращиванием войск НАТО в непосредственной близости от сухопутных границ Калининградской области, на территории которой дислоцируются основные силы Балтийского флота", - сказал тогда Носатов в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Сегодня к границам российского эксклава стянуты одна бронетанковая, несколько многонациональных батальонно-тактических групп, а также другие ударные части и подразделения. В ответ на эту угрозу руководство Вооружённых сил вынуждено принимать ответные меры. Одной из них стало формирование полноценной мотострелковой дивизии, вошедшей в состав армейского корпуса Балтийского флота", - сказал командующий.

По его словам, новая дивизия включает в себя мотострелковые, артиллерийский и отдельный танковый полки.

За последние годы Россия усилила военную инфраструктуру на западном направлении, в частности, в Калининградской области.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

В мае 2018 года сообщалось о перевооружении с "Точек-У" на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетной бригады в городе Черняховск.

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

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Россия
Продукция
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Бастион
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