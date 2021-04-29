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Техкульт

Транспортный военный вертолет K-Max Titan стал первым в мире коммерческим беспилотником

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Вертолет K-Max Titan

У транспортного небесного тягача K-Max компании Kaman (США) непростая судьба. Его первое место работы в 1994 году – лесозаготовки, где благодаря своей необычной схеме с перекрещивающимися несущими винтами (синхрокоптер), он успешно выполнял функции летающего подъемного крана, перевозящего за один раз на внешней подвеске до 2,7 тонн древесины.

Для справки: у синхрокоптера К-Мах отсутствует хвостовой винт, двигатели расположены рядом под небольшим углом, а лопасти вращаются в противоположные стороны, не пересекаясь друг с другом и обеспечивая подъемную силу. Такая схема гарантирует более эффективное использование мощности и упрощает техническое обслуживание.

K-Max Titan

Затем была служба в Афганистане. Там К-Мах выполнял миссии (в том числе и беспилотные) по доставке грузов для армии США. Стоит уточнить, что существует, как его пилотируемая (пилот + механик), так и беспилотная версия – К-Мах Titan. На прошлой неделе состоялся «гражданский» полет К-Мах Titan уже в качестве первого в мире тяжелого беспилотного вертолета, предназначенного для коммерческих целей. Система Titan уже скоро станет доступной как в качестве дооснащения вертолетов К-Мах, так и опции для новых винтокрылых машин.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Продукция
K-MAX
Проекты
БПЛА
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