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Известия.ru

Космонавт рассказал о препятствиях для освоения Марса

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

К освоению Марса на Земле готовы, однако существуют три проблемы, которые предстоит решить перед межпланетными полетами. Об этом 28 апреля рассказал летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

Романенко рассказал, что нельзя точно сказать, сможет ли экипаж вернуться на Землю. Также будет очень большая задержка связи между Землей и Марсом. Третьей проблемой остается то, что наука не знает, что произойдет с человеком, когда он покинет радиационный пояс Земли.

Как отметил космонавт, первые два фактора взаимосвязаны. Корабль должен иметь постоянную связь с Землей, но осуществить это будет трудно из-за задержки.

При этом Романенко отметил, что сейчас наука уже обладает тем багажом знаний, что нужны для освоения других планет.

«С этим багажом надо двигаться к планетам — это очень важно. И вот прямо сегодня настал этот момент», — цитирует его слова «Аргументы и факты».

Ранее 26 апреля руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что покорение Марса потребует человеческих жертв, однако недостатка в добровольцах для такого опасного, но захватывающего приключения нет.

До этого 23 апреля он заявил о необходимости построить на Луне обитаемую базу, а затем и город на Марсе. Также Маск заявил о том, что планы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по высадке на Луне в 2024 году можно реализовать.

В тот же день стало известно, что компания SpaceX выиграла контракт NASA по доставке астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида». Отмечается, что сумма контракта составляет $2,89 млрд. Компания займется разработкой первого коммерческого посадочного модуля, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.

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