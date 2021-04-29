В объектив Ingenuity впервые попал ровер Perseverance

Снимки были сделаны во время третьего полета Ingenuity 25 апреля. На них виден марсоход, а также поверхность Красной планеты.

Вертолет Ingenuity снял новые фото Марса во время третьего полета. Первое фото сделано на высоте пяти метров и на расстоянии 85 метров от ровера Perseverance. В левом верхнем углу виден марсоход.

Также вертолет сделал черно-белые снимки с помощью камер системы навигации. На этом фото можно рассмотреть поверхность Красной планеты и тень летательного аппарата. Кроме того, NASA опубликовало два новых фото, сделанные во время второго полета 22 апреля.

Черно-белый снимок, сделанный Ingenuitу Источник изображения: NASA

Вертолет взлетел в 01:31 по восточному времени, или в 12:33 по местному солнечному. Данные и изображения начали поступать в Центр управления Лаборатории реактивного движения NASA в воскресенье, в 10:16 утра по восточному времени.

Фото, сделанное 22 апреля Источник изображения: NASA

Фото, сделанное 22 апреля Источник изображения: NASA

Во время третьего полета, как и в первые два, Ingenuity поднялся на высоту пять метров. Но на этот раз аппарат летел быстрее: если ранее он двигался со скоростью полметра в секунду, то теперь разогнался до двух метров в секунду. Ingenuity пролетел 50 метров на север, а затем вернулся на посадочную площадку. В общей сложности он преодолел 100 метров. Полет длился 80 секунд.

Еще вертолет снял видео третьего полета, на котором будет видна большая часть путешествия. Ожидается, что ученые получат ролик в ближайшие дни.