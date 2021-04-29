Российская подлодка провела учебные стрельбы торпедами на Балтике

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" (построена для Тихоокеанского флота) выполнила учебные торпедные стрельбы из подводного положения в акватории Балтийского моря, сообщил в среду Балтфлот РФ.

"Экипаж подводной лодки успешно выполнил поставленные задачи и провел стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели, которую имитировал на допустимой безопасной дистанции малый противолодочный корабль "Алексин", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По словам военных, стрельбы выполнялись практическими торпедами. После завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды.

Выполнение стрельб обеспечивали боевые корабли и спасательные суда, а также морская авиация Балтийского флота, отмечается в сообщении.

"Петропавловск-Камчатский" - подводная лодка, построенная для Тихоокеанского флота. Сообщалось, что две подлодки - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - отрабатывают задачи на Балтике перед переходом к месту базирования на Тихоокеанский флот.

Контракт на строительство этой серии подлодок подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав флота 24 октября 2020 года.

26 марта в Санкт-Петербурге спущена на воду еще одна подлодка проекта - "Магадан". Ее должны передать ВМФ РФ в ноябре этого года.

"В текущем году для подводных сил ТОФ на "Адмиралтейских верфях" будут заложены ещё две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Можайск" и "Якутск". Ведутся активные строительные работы "Уфы". Вся серия из шести единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3 будет построена и передана в состав Тихоокеанского флота до 2024 года, что существенно усилит его составляющую носителей высокоточного ракетного оружия", - заявил в марте главком ВМФ Николай Евменов.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта для Черноморского флота России. Эти подлодки участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.