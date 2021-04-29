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Российская газета

Самую тяжеловооруженную версию броневика "Выстрел" заметили в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

Новейшая модификация российского бронеавтомобиля "Выстрел" К-43269 в настоящее время применяется на территории Сирийской Арабской Республики.

Судя по обнародованной в социальных сетях фотографии, перед нами версия с боевым отделением МБ2-04.

В качестве основного вооружения используется известная скорострельная 30-мм пушка 2А42, в настоящее время также применяемая на БМП-2, БМД-2, БМПТ, БМПТ-72 и вертолетах огневой поддержки Ми-28Н, Ка-52. Это орудие позволяет уничтожать не только наземные, но и воздушные цели.

Имеются также два пулемета: 7,62-мм ПКТМ и 12,7-мм "Корд". Возможна установка автоматического гранатомета АГ-17.

Точную стрельбу в движении обеспечивает двухплоскостной электромеханический стабилизатор, а применение комплекса средств поражения в ночное время - специальный лазерный прожектор.

"Выстрел" вмещает девять военнослужащих. Мощность дизельного двигателя - 240 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. Запас хода - 1100 км. Масса в снаряженном состоянии - 12000 кг.

Бронированные автомобили более ранних вариантов применяются в САР с октября 2015 года и хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых операций.

В настоящее время К-43269 служат в силовых структурах Казахстана. Их недавно задействовали в ходе оперативно-тактического учения "Калкан-2021".


Алексей Моисеев

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Страны
Казахстан
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Сирия
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