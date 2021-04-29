Le Figaro (Франция): Зеленский предостерегает от возвращения российских войск «в любое время»

Владимир Зеленский призвал свою армию оставаться в боевой готовности, так как российские войска могут вернуться «в любое время», несмотря на объявление о их выводе от границы. Читатели полагают, что мир теряет интерес к Украине, и только НАТО не сдает своих позиций.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 апреля, призвал свою армию оставаться в боевой готовности, так как российские войска могут вернуться "в любое время" к границе, несмотря на объявление об их выводе.

После развертывания до 100 000 солдат в последние недели вблизи восточной границы Украины и в Крыму, что вызвало новый рост международной напряженности, Москва объявила в прошлую пятницу о начале вывода своих войск из приграничных районов. "Украина сохраняет бдительность, но приветствует любые меры, направленные на сокращение военного присутствия", - поначалу отреагировал Зеленский. В Вашингтоне посчитали заявление россиян не очень убедительным. "Мы стали свидетелями ухода некоторых российских войск подальше от Украины", но "пока слишком рано принимать это за чистую монету", - заявил 26 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Комментарии читателей

ca18

Как он еще не устал кричать до того, как ему стало больно? Это совсем несерьезно…

araucaria luxurians

Маленькая война Байдена и Зеленского проиграна! Владимир нахмурился и показал когти, и этого было достаточно.

Arnold Mazirat

Бедные украинцы действительно облажались, ЕС от них отмахнулся, США их не хотят, русские тоже, только НАТО им льстит и подстрекает их настолько, насколько это может нервировать Путина.

Poseidon

Один высокопоставленный украинский чиновник сказал журналистам, что Украина теперь управляется из посольства США в Киеве.

Themistoclius

Зеленский убежден, что россияне его боялись. Он и впрямь клоун.

Gleux

Зеленский также сказал в интервью Financial Times: "Есть два варианта: мы можем изменить Минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать любой другой формат. Важно не терять времени. Скорость этого процесса важна, потому что мы теряем людей каждый день". Словом, он окончательно отказался от Минских договоренностей. Смогут ли Франция и Германия наконец оказать на него давление, чтобы он выполнял взятые Украиной обязательства?

Edmond

Он не в себе, этот парень. Он не понимает, что о любых учениях предупреждают заранее. "Франс-Пресс", публикующая эту глупость, не лучше.

Ja9978

Итак, напряженность в отношениях с Россией внезапно спала. На самом деле, создала ее не Россия, но она явно исходит откуда-то еще. Нам придется привыкнуть к тому, что жители Крыма проголосовали за то, чтобы снова стать русскими.

DANIEL LUCZAK

Почему у нас такая короткая память? Хотя есть множество киноархивных материалов. Российская армия находится в России, но мы забываем о бандитизме, проституции, торговле людьми и коррупции там, где расположены американские военные базы: в Корее, во Вьетнаме, под флагом НАТО в Германии, Италии, Греции, Франции.

omega33

Он поддерживает страх русских, чтобы создать почву для действий НАТО, которая без русских больше будет не нужна.

pokoupatel

И все-таки один совет: не злите медведя.

PROPOUSK

Не переживайте, у нас есть чем успокоить медведя, и Путин это знает! Он прагматик и наносит удар только когда уверен в победе.

Редакция