Простая формальность: испытания чешской САУ Dana-M2 начались на Украине

Испытания чешской самоходной артиллерийской установки Dana-M2 начались на Украине. Об этом сообщает портал Defense Express.

В настоящее время колесная боевая машина находится на одном из военных полигонов в Ровенской области, где проверяются заявленные компанией Excalibur Army тактико-технические характеристики.

Для определения точности и дальности ведется стрельба из орудия. Также на различных участках местности изучаются ходовые возможности.

Ожидается, что такими САУ частично заменят разработанные еще в 40-е годы советские пушки-гаубицы Д-20.

Предполагается, что новые самоходки будут использовать имеющиеся на украинских складах 152-мм боеприпасы. Импортная артсистема позволяет увеличить максимальную дальность стрельбы с имеющихся 17400 метров до 18200 метров.

В то же время намечено приобретение в Чехии дальнобойных снарядов DN1CZ, способных бить уже на 25500 метров.

Правда, российские 2С19 "Мста С" могут уничтожать противника на дистанциях до 29000 метров, также превосходя Dana-M2 в скорострельности: 8-10 выстрелов в минуту против 4-5.

Как отмечают эксперты, эти тесты, по сути, являются простой формальностью, поскольку решение о закупке 26 единиц такой техники за 40,3 млн долларов уже принято.

Первая информация о контракте была обнародована в ноябре прошлого года, вызвав неудовольствие представителей местного военно-промышленного комплекса, справедливо посчитавших, что данная сделка существенно затормозит разработку собственной самоходки "Богдана".

Алексей Брусилов