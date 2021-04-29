Войти
ТАСС

"Спектр-РГ" проследил за пробуждением двух сверхмассивных черных дыр

479
0
+1
Обсерватория "Спектр-РГ"
Обсерватория "Спектр-РГ".
Источник изображения: © DLR/CC-BY 3.0/Wikimedia Commons

Астрономы предполагают, что вокруг них вращается большая звезда или какой-то другой объект

ТАСС, 28 апреля. Телескоп eROSITA, установленный на борту российско-немецкой космической обсерватории "Спектр-РГ", обнаружил две галактики, сверхмассивные черные дыры в центре которых недавно пробудились и начали вырабатывать периодические вспышки света и энергии. Об этом пишет пресс-служба Института внеземной физики Общества Макса Планка (MPE).

Считается, что в центре каждой галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая непрерывно поглощает раскаленные газ и пыль. Часть этого вещества выбрасывается в сторону от черной дыры в виде двух пучков газа, скорость которых близка к скорости света, - релятивистских струй, или джетов. Они выделяют большое количество рентгеновского, гамма- и теплового излучения. Это серьезно влияет на круговорот материи в галактике.

Некоторые сверхмассивные черные дыры, - как, например, та, которая находится в центре нашей Галактики, - в некоторых случаях могут находиться в своеобразной "спячке". В таком состоянии они почти не поглощают материю и не вырабатывают джеты.

Рикардо Аркодия из Института внеземной физики Общества Макса Планка и его коллеги выяснили, что происходит во время пробуждения сверхмассивных черных дыр. На снимках, которые сделал установленный на обсерватории "Спектр-РГ" телескоп eROSITA, они нашли сразу две галактики, QPE1 и QPE2, в которых, вероятно, находятся пробудившиеся сверхмассивные черные дыры. Дело в том, что яркость этих галактик в рентгеновском диапазоне между разными сессиями наблюдений eROSITA резко изменилась.

Аркодию и его коллеги проследили за каждой из этих галактик с помощью рентгеновского телескопа XMM-Newton. Оказалось, что недавно эти галактики начали мерцать: сперва они тускнели на несколько порядков, а затем их яркость сильно увеличивалась. Это происходило приблизительно каждые 2,5 и 18 часов.

Исследователи считают, что такая периодичность может говорить о том, что вокруг сверхмассивных черных дыр в этих галактиках вращается очень крупная звезда или какой-то другой объект. Время от времени он подходит очень близко к горизонту событий. В результате черная дыра перетягивает часть его материи, из-за чего и происходят вспышки рентгеновского излучения.

Однако ученые не исключают, что причина этих вспышек - формирующийся диск аккреции. Так астрономы называют "бублик" из раскаленного газа и пыли, который обычно окружает активные сверхмассивные черные дыры. Шансы на это, как считают Аркодия и его коллеги, относительно невелики, так как до этого черные дыры не проявляли никаких видимых признаков активности.

Астрономы надеются, что с помощью дальнейших наблюдений за мерцаниями QPE1 и QPE2 можно будет понять механизм пробуждения сверхмассивных черных дыр, а также выяснить, какую роль эти процессы могли играть в эволюции Млечного Пути и других галактик, которые легли в "спячку" относительно недавно по меркам космоса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
16.12.2020
Штурм планеты бурь
15.10.2019
Der Spiegel (Германия): в Донбассе, где правят сепаратисты
07.05.2019
Jyllands-Posten (Дания): паника и истерика не приводят к верным решениям. Отношения с Россией не исключение
29.12.2014
Инновационно-динамическая труба
17.10.2014
Владимир Путин: надеюсь, что США вспомнят, чем чреват разлад между ядерными державами
08.09.2014
Николай Ковалёв: «Началась новая техногенная эпоха – с кибервойнами, кибертерроризмом, киберпреступностью»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 09:58
  • 26
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 09:53
  • 1
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 09:48
  • 194
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 04:28
  • 11
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече
  • 28.04 13:27
  • 26
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 28.04 13:05
  • 14
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии