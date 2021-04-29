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ТАСС

Начались предполетные тесты юпитерианской миссии JUICE

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Источник изображения: © ESA

Она должна отправиться к Юпитеру и его спутникам в мае 2022 года

ТАСС, 28 апреля. Космический аппарат JUICE начал проходить первые предполетные тесты в лабораториях Европейского космического агентства (ЕКА). Об этом пишет официальный Twitter миссии.



"В рамках первых предполетных тестов инженеры проверят способность аппарата работать в условиях, максимально близких к реальным. Эти тесты займут примерно год. Сначала аппарат проверят в вакуумной камере в Большом симуляторе космоса ЕКА", - говорится в сообщении.

Аппарат JUICE планируют отправить к Юпитеру в начале лета следующего года. Первые планы по его постройке были озвучены в мае 2012 года, а общий бюджет миссии превышает €1 млрд. Главной целью JUICE должен быть не только Юпитер, но и три крупнейших спутника планеты-гиганта - Ганимед, Каллисто и Европа.

Согласно планам ученых, в систему Юпитера JUICE должен прибыть ориентировочно в конце 2029 года. За следующие три года он детально изучит крупнейшую планету Солнечной системы и ее луны.

Для решения этих задач на борту JUICE было установлено десять научных инструментов - радары, магнетометры, альтиметры, спектрографы и спектрометров. Один из этих приборов, микроволновой спектрометр SWI, немецкие и российские ученые разработали совместно. Он предназначен для изучения свойств атмосферы Юпитера и его спутников.

Сборку и упаковку аппарата инженеры ЕКА и компании Airbus завершили на этой неделе. В ближайшее время все компоненты аппарата пройдут предполетные тесты. Она будет проходить в Большом космическом симуляторе ЕКА, который находится в окрестностях нидерландского Нордвейка. После их завершения аппарат перевезут на космодром Куру во французской Гайане, откуда его отправят в космос в мае 2022 года.

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Германия
Нидерланды
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