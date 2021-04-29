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Интерфакс-АВН

Страны ОДКБ усилят борьбу с террористической угрозой из Афганистана

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Флаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ.
Источник изображения: belvpo.com

Также необходимо бороться с использованием терроризма в политических целях

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны ОДКБ намерены усилить противодействие терроризму в Афганистане, не допустить активизации вербовщиков на южных рубежах стран-участниц, сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

"Мы запланировали ряд дополнительных мер по предотвращению попыток переноса активности международных террористических организаций на южные рубежи ОДКБ", - заявил Нургалиев в интервью "Российской газете".

Он отметил, что по мнению секретарей Совбезов ОДКБ, также необходимо обратить внимание на "противодействие желанию ряда государств использовать террористические и экстремистские организации в качестве инструментов достижения собственных политических целей".

"Будем выступать единым фронтом, чтобы не допустить использование террористическими организациями международных площадок для пропаганды своей идеологии", - подчеркнул замсекретаря СБ РФ.

По его словам, действующие в Афганистане террористические организации по-прежнему вызывают беспокойство. При этом, деятельность вербовщиков выходит и за пределы страны.

"В условиях пандемии фиксируется их переориентация на дистанционную вербовку приверженцев радикальной идеологии. Новых сторонников террористы ищут также среди молодежи в мусульманских учебных заведениях. Их эмиссары зачастую прибегают к запугиванию рекрутов или привлекают их обещаниями значительного вознаграждения", - сказал Нургалиев.

Как сообщал "Интерфакс", секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в среду прибыл в Душанбе, где у него походят встречи с секретарями Совбезов стран ОДКБ.

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Нургалиев Рашид
Патрушев Николай
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