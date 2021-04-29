Войти
Военно-промышленный курьер

Военному дипкорпусу в РФ показали, на что способны «Триумфы» и «Панцири»

440
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Около 80 представителей военно-дипломатического корпуса из 52 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Ашулук Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области.

Здесь офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности зенитных ракетных систем (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф», а также зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) ближнего действия «Панцирь-С» по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

В ходе розыгрыша тактического эпизода, состоящего из трех этапов, иностранным военным атташе были продемонстрированы особенности организации противовоздушной обороны по отражению ракетно-авиационного удара условного противника. Боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» обнаружили и уничтожили все ракеты-мишени, имитирующие аэродинамические, оперативно-тактические, тактические баллистические цели, крылатые ракеты, а также наземные цели.

Накануне в рамках мероприятия в Астрахани был проведен брифинг, в ходе которого начальник Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС генерал-майор Алексей Радько рассказал иностранным военным атташе об особенностях деятельности центра.

Представитель Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны полковник Алексей Литвинов ознакомил военных атташе зарубежных стран со спецификой и возможностями подготовки иностранных военнослужащих по специальностям противовоздушной обороны в училище.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Литва
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.02.2021
The National Interest (США): как Польша только что проиграла России в масштабных военных учениях — и что это может значить
01.02.2021
Российские войска в Беларуси как ответ на военную активность НАТО
19.01.2021
wPolityce (Польша): война все ближе. Российские вооружения для Белоруссии
30.10.2019
Advance (Хорватия): для чего Россия привезла свои мощные системы С-400 в Сербию? Что это за послание, и кому оно адресовано?
21.03.2019
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
11.03.2019
Foreign Policy (США): не стоит верить заявлениям России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 09:58
  • 26
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 09:53
  • 1
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 09:48
  • 194
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 04:28
  • 11
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече
  • 28.04 13:27
  • 26
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 28.04 13:05
  • 14
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии