Военному дипкорпусу в РФ показали, на что способны «Триумфы» и «Панцири»

Около 80 представителей военно-дипломатического корпуса из 52 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Ашулук Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области.

Здесь офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности зенитных ракетных систем (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф», а также зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) ближнего действия «Панцирь-С» по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

В ходе розыгрыша тактического эпизода, состоящего из трех этапов, иностранным военным атташе были продемонстрированы особенности организации противовоздушной обороны по отражению ракетно-авиационного удара условного противника. Боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» обнаружили и уничтожили все ракеты-мишени, имитирующие аэродинамические, оперативно-тактические, тактические баллистические цели, крылатые ракеты, а также наземные цели.

Накануне в рамках мероприятия в Астрахани был проведен брифинг, в ходе которого начальник Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС генерал-майор Алексей Радько рассказал иностранным военным атташе об особенностях деятельности центра.

Представитель Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны полковник Алексей Литвинов ознакомил военных атташе зарубежных стран со спецификой и возможностями подготовки иностранных военнослужащих по специальностям противовоздушной обороны в училище.