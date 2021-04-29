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ТАСС

Замминистра обороны Картаполов подал документы на праймериз "Единой России"

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Андрей Картаполов и Сергей Шойгу
Андрей Картаполов и Сергей Шойгу.
Источник изображения: gazeta.ru

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Об этом сообщило в сети "ВКонтакте" московское отделение партии.

"Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России", - говорится в сообщении.

"Важно, чтобы к партии "Единая Россия" в нашей стране относились так же, как к вооруженным силам. А вооруженным силам доверяют 90% граждан нашей Родины. И главное, чтобы все граждане любили нашу страну так, как это делаем мы, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации", - приводится там цитата Картаполова.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Участвовать в нем могут члены партии или беспартийные. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и продлится до 29 апреля. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.

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