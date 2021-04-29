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Интерфакс-АВН

Франция провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты подводных лодок

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Пуск ракеты M51
Пуск ракеты M51.
Источник изображения: defense.gouv.fr

Париж. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Франция в среду провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подводных лодок M51, сообщило министерство обороны страны.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки для испытания военных ракет под городом Бискаррос на юго-западе Франции. Невооруженная головная часть ракеты, пролетев около 5,5 тыс. км, упала в Атлантике вблизи Бермудских островов.

Наблюдение за полётом ракеты осуществляли средства контроля министерства обороны Франции. За ним также следил самолет ВВС США RC-135S Cobra Ball, оснащенный специальными электрооптическими приборами, предназначенными для наблюдения за полетами баллистических ракет на больших расстояниях.

M51 - французская твердотопливная трехступенчатая баллистическая ракета, размещаемая на атомных подводных лодках. Способна нести от шести до 10 ядерных боеголовок.

Ракета принята на вооружение в 2010 году. Дальность действия составляет около 9 тыс. км. Ее длина достигает 12 метров, масса - 56 тонн.

Этими ракетами оснащены четыре французские атомные подводные лодки стратегического назначения типа Triomphant ("Триумфатор"). Каждая несет 16 ракет М51.

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Страны
США
Франция
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KC-135
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Ядерный щит
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