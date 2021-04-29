Секретари Совбезов РФ и Белоруссии обсудили борьбу с внешним вмешательством

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Вопросы противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела России и Белоруссии обсудили в среду в Душанбе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, сообщила пресс-служба СБ РФ.

"Стороны обсудили вопросы противодействия вмешательству иных стран во внутренние дела России и Белоруссии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Патрушев и Вольфович рассмотрели перспективы российско-белорусского сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства и по линии ОДКБ.