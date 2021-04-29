ENVG-B: когда темнота — не спасение

Соединённые Штаты идут впереди других стран по уровню технического оснащения рядового солдата. Очередной пример — видео с учений, где солдаты 4-го батальона 23-го пехотного полка используют новейшие тепловизионные бинокуляры ENVG-B.

Учения проходили на базе Льюис-Маккорд (штат Вашингтон). Посмотрев видео, можно понять, какую картинку видят солдаты в темноте благодаря новым бинукулярам. Так, компьютерная система подсвечивает контуры различных объектов, а цветопередача приближена к дневному освещению.

Как видит солдат в бинокуляре ENVG-B:

New Equipment!

Enhanced Night Vision Goggle-Binoculars continue the @USArmy’s effort to #modernize our fighting force!

You have never seen night vision like this! #readynow #QuietProfessionals pic.twitter.com/3TCPtnno1r — Lancer Brigade (@lancer_brigade) April 22, 2021

ENVG-B является дальнейшей модернизацией нашлемного тепловизора ENVG нового поколения, который отображает объекты в тёмное время суток максимально приближённо к привычным цветам. В сочетании с тепловизионным прицелом FWS-I, поддерживающим беспроводную передачу данных, бойцы смогут получать изображение с прицела на бинокуляр и поражать цели, не покидая укрытия, или же из-за угла.

Хотя тепловизоры принято считать ночными прицелами, комбинация ENVG-B и FWS-I позволит американским солдатам действовать в светлое время суток при задымлении, тумане и других явлениях, ограничивающих видимость. В дальнейшем планируется адаптировать ENVG-B к возможности приёма изображения с других систем — например, беспилотников.