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Известия.ru

«Роскосмос» запланировал создать корабль для отправки животных к Луне

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Роскосмос» заказал разработку космического аппарата нового поколения «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне, сообщает в среду, 28 апреля, «РИА Новости», ссылаясь на данные сайта госзакупок.

Как отмечается, с помощью аппарата планируется проводить «медико-биологические исследования совместного влияния факторов межпланетного полета на живые организмы», отмечает «Газета.ру».

Срок по предварительным работам — 15 ноября 2022 года, а еще через год эксперты определят проектный облик устройства.

16 марта в честь 55-летия со дня завершения полета космического корабля «Космос-110», на борту которого летали животные, «Роскосмос» обнародовал рассекреченные материалы, среди которых — фото и видео, письма, протоколы заседания комиссий, полетное задание, программа медицинских исследований и другие материалы.

Отмечалось, что путешествие сильно ослабило собак: они похудели, быстро уставали, предпочитали лежать и много пили. Однако через три дня они пришли в себя, а спустя несколько недель полностью восстановились. Дворняги прожили полноценную жизнь оставили после себя здоровое потомство, подчеркивалось в документах.


Ранее, 9 марта, стало известно, что Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в работе по созданию международной исследовательской станции на Луне. В рамках проекта Россия и Китай совместно разработают дорожную карту создания станции на Луне, будут взаимодействовать при планировании, проектировании, эксплуатации объекта, включая его презентацию мировому сообществу.

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