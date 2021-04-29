Террористы в Африке обзавелись украинскими трофеями

Боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) разгромили гарнизон ВС Нигерии в штате Борно.

Как сообщает подконтрольное ИГИЛ информационное агентство «Аль-Амак», при нападении на воинскую часть в населенном пункте Майнок террористы убили четырнадцать военнослужащих и уничтожили часть техники, включая поставленные из Украины бронетранспортеры БТР-4ЕН. Кроме того, как минимум, один украинский бронетранспортер стал трофеем боевиков.

Ранее Киев поставил нигерийским военным десять боевых машин этого типа. Практически все они оказались потеряны в ходе боев. Это те самые образцы, от которых отказался Ирак по причине их брака. Ещё 15 единиц, включая 4 командирских БТР-4КН, так и не дошли до покупателя. Они переданы ВСУ.

В свою очередь, по данным Генштаба ВС Нигерии, потери силовиков во время нападения в Майноке гораздо скромнее. Официально подтверждена гибель шести и ранение пятерых военных. По утверждению командования Нигерии, прибывшее подкрепление организовало контрнаступление и ликвидировало десятки боевиков ИГ, пишет Free News.