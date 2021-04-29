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РИА Новости

В Петербурге спустили на воду корабль "Петр Ильичев"

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Спуск на воду тральщика "Петр Ильичев"
Спуск на воду тральщика "Петр Ильичев".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Бессонов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Корабль противоминной обороны "Петр Ильичев" проекта 12700 спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе, передает корреспондент РИА Новости.

"Корабли этого проекта уже хорошо показали себя в море, они хорошо управляются, обладают большой живучестью. Серия будет продолжаться... Надеюсь, что корабли будут сдаваться вовремя с высоким качеством", — сказал на церемонии спуска главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

По его словам, при создании проекта 12700 использовались самые передовые технологии, и аналогов у этих кораблей в мире нет.

Он добавил, что флаг на "Петре Ильичеве" поднимут уже в этом году — раньше запланированных сроков.

По словам председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко, корабль удалось сдать в срок и без ущерба качеству несмотря на пандемию коронавируса.

Корабль противоминной обороны "Петр Ильичев" заложили в июле 2018 года. Он стал шестым кораблем линейки проекта 12700 "Александрит", строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведет по заказу российского ВМФ. Ранее завод передал заказчику четыре корабля этого проекта. Еще четыре находятся на заводе в разной степени готовности.

По планам ВМФ России, корабли этого проекта в перспективе станут основой минно-тральных сил флотов, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Корабль противоминной обороны проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 62 метра, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении – около 16 узлов, экипаж - 44 человека.

Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
пр. 12700
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