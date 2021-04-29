Der Spiegel (Германия): международная космическая станция уже не будет такой интернациональной

Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам, решил Роскосмос и запланировал собственную космическую станцию. Большая международная вечеринка на МКС скоро закончится, пишет Der Spiegel. Срок службы международной станции подходит к концу, и сотрудничество с НАСА России, вероятно, больше не выгодно.

Сотрудничество в космосе, несмотря на кризисы на Земле. До недавнего времени таким был лозунг в области освоения космоса. Однако эта эпоха, вероятно, скоро закончится. Китай и Россия активно сотрудничают в области создания собственной станции в космосе

Конфуций, конечно же, не имел никакого представления о космических ракетах. Поэтому широко цитируемое высказывание этого китайского философа о том, что самый длинный путь начинается с первого шага, следует воспринимать в переносном смысле. Например, долгий путь Китая в космическое пространство начался в прошлую пятницу с весьма приятного путешествия по железной дороге. На стартовый комплекс космодрома, расположенного на юге страны в городском уезде Вэньчан, была доставлена огромная ракета типа "Великий поход 5B".

На путь в 2,7 километра этому 55-метровому колоссу пришлось потратить два с половиной часа. В головной части ракеты располагается первый модуль новой китайской космической станции. Вероятно, в ближайшие недели - точная дата пока не известна - она поднимется в небо со значительно большей скоростью, чем при движении по рельсам, и в конечном итоге будет вращаться на орбите в 370 километрах от Земли.

Это еще один шаг в реализации амбициозной китайской космической программы, в рамках которой в обозримом будущем планируется отправить человека на Луну. Что касается беспилотных аппаратов, то Китайская Народная Республика уже осуществила впечатляющую посадку аппарата на обратную сторону Луны и даже смогла доставить на Землю образцы лунного грунта. Новая станция на околоземной орбите позволит китайским тэквонавтам - женщинам и мужчинам - уже в обычном режиме глубже проникать во вселенную.

В соответствии с решением Конгресса США Китай не имеет права участвовать в работе Международной космической станции. Поэтому логичным представляется решение этой страны создать собственную станцию в космосе. Однако один из партнеров по МКС планирует в будущем вновь самостоятельно выполнять полеты в космос - Россия тоже хочет создать собственную национальную космическую станцию. "Если хочешь что-то сделать хорошо, то сделай это сам", - заявил Дмитрий Рогозин, глава российского космического ведомства Роскосмос.

Сотрудничество в космосе, несмотря на кризисы на Земле, - таков был до недавнего времени лозунг космических полетов. Он не просто использовался в воскресных политических речах, но два десятилетия служил основой повседневной практики. Война на Украине, аннексия Россией Крыма, сирийский конфликт, прекращение действия договоров в области вооружений - несмотря на все это, русские, американцы и их международные партнеры отправлялись в космос, вместе там работали и занимались исследованиями.

В настоящее время на МКС находятся в общей сложности 11 женщин и мужчин из четырех стран.

Однако большая вечеринка, судя по всему, скоро закончится.

Россия постоянно напоминает о солидном возрасте компонентов МКС, а также ее подверженности сбоям и отказам. А вот американцы и европейцы позитивно оценивают состояние космической станции. Такие проблемы, как утечка воздуха из российского модуля, решаемы. Как считают некоторые специалисты, МКС может оставаться в рабочем состоянии не до 2024 года, а до 2030 года.

Американцы в большей степени надеются на коммерческое использование МКС, в том числе для приема космических туристов, так что такой вариант представляет для них интерес. Однако у Москвы, судя по всему, другие планы.

Как недавно заявил российский вице-премьер Юрий Борисов, в настоящее время обсуждают идею сообщить международным партнерам о выходе России из этого проекта с 2025 года. Официально еще не было объявлено о таком шаге, однако в России уже давно ведется планирование работ после завершения проекта МКС.

Как раз через 60 лет после исторического полета Юрия Гагарина Москва вновь хочет сделать космические полеты более зримыми. Создаются новые космические корабли ("Федерация" или "Орел"), а также новые ракеты ("Амур" и "Енисей"). Однако количество денег ограничено. Некоторые космонавты в Москве считают, что после выхода из проекта МКС финансирование космических программ, вероятно, увеличится.

Вариант с заменой модулей МКС представляется маловероятным

Русские с момента запуска станции "Салют 1" 50 лет назад накопили значительный опыт в этой области. Однако все это уже в прошлом. В сборочных цехах космического концерна "Энергия", расположенного в городе Королеве к северу от Москвы, уже находится, вероятно, очень важный для будущего аппарат. Здесь создается научно-энергетический модуль "НЭМ", который русские первоначально хотели отправить на МКС в 2024 году. Однако теперь он может лечь в основу новой космической станции, как сообщил глава Роскосмоса Рогозин. По его словам, в таком случае модуль нужно будет перестроить и снабдить его новым стыковочным механизмом, а также кабиной для космонавтов.

Эта новая станция с 2025 года будет находиться на другой орбите, не совпадающей с той, на которой в настоящее время вращается МКС. Ее орбита будет сравнима с орбитой спутников для наблюдения Земли, и при этом она будет проходить над полярными территориями. А это также означает, что вариант использования существующих модулей Международной космической станции будет очень дорогим.

В Москве считают, что на строительство новой космической станции придется потратить примерно 6 миллиардов долларов. Не исключено, что можно будет сэкономить средства в случае, если космонавты не будут работать на ней постоянно. Когда на борту не будет экипажа, эксперименты могут проводить роботы.

Технические проблемы и халатность в российской космической промышленности

Перед выходом из проекта русские тем не менее хотят отправить на МКС новый модуль. Он называется "Наука", а запущен будет, судя по всему, уже в этом году. Но, если посмотреть на историю этого проекта, к российским заявлениям относительно самостоятельной работы в космосе придется отнестись по крайней мере с осторожностью.

Согласно первоначальному плану, модуль "Наука" должен был отправиться в космос еще 12 лет назад. Однако постоянно возникали технические проблемы, а также обнаруживалась халатность в работе, прежде всего при создании топливных баков и клапанов. Это постоянно приводило к задержкам и переносу стартов. Когда часть конструкции с разработанным в Европе роботизированным манипулятором, наконец, будет выведена на орбиту, она уже устареет. Хотеть и мочь - эти два понятия в недофинансированном российском космическом секторе нередко существенно расходятся.

Американские космические власти пока ждут дальнейших заявлений из Москвы. "У нас все еще очень тесные отношения с Роскосмосом и Россией в том, что касается МКС", - отметил временный глава НАСА Стив Джарчик (Steve Jurczyk). О проблемах свидетельствуют переговоры относительно полетов российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских.

В последний раз американский астронавт Марк Ванде Хей (Mark Vande Hei) стартовал на российском корабле "Союз" в начале апреля. Американцы выкупили для него место у частной фирмы. Однако переговоры относительно полета российского космонавта на борту корабля американской компании Space X - на нем осенью отправится в космос немец Маттиас Маурер (Matthias Maurer) - пока застопорились.

Новые альянсы

Китайцы таким образом составили свою космическую программу, чтобы другие страны играли роль в лучшем случае младших партнеров. В последние годы не отмечалось никакого прогресса при обсуждении полетов европейцев в космос на китайских кораблях. Однако сотрудничество в области науки осуществляется довольно активно.

Старт ракеты с модулем "Тяньхэ" на следующей неделе в Китае будет отмечаться как национальное достижение. Эта станция довольно быстро получит дополнительные компоненты, там будет место для трех тэквонавтов мужского и женского пола. В июне на станцию может отправиться первый экипаж, а полностью она будет готова уже к концу 2022 года.

Помимо станции на околоземной орбите, китайцы планируют создать свою станцию и на Луне. Построить ее они хотят вместе с русскими. Однако никакой дополнительной информации по этому проекту пока нет. Вместе с тем в заявлении китайских властей содержится явное приглашение в адрес возможных иностранных участников. Если сотрудничество Москвы и Пекина на Луне действительно принесет свои плоды, это будет означать, что совместная работа в космосе отнюдь не закончилась.

Однако альянсы будут совершенно другими - не такими, как существующие сегодня.

Кристоф Зайдлер (Christoph Seidler)