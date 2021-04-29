Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Россией в области обеспечения региональной безопасности

ЦАМТО, 28 апреля. Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что республика заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в области обеспечения региональной безопасности.

"Мы заинтересованы в дальнейшем углублении двусторонних и многосторонних связей с Россией в плане наполнения нашего стратегического партнерства и отношений союзничества конкретным практическим содержанием. Хотелось бы подчеркнуть, что Узбекистан также заинтересован в дальнейшем расширении всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией в области обороны и обеспечения региональной безопасности", – сказал Б.Курбанов.

Он отметил, что взаимоотношения между двумя странами перешли на качественно новый уровень стратегического партнерства.

"Сегодня Россия является крупным торговым и инвестиционным партнером Узбекистана", – подчеркнул Б.Курбанов.

По его словам, несмотря на пандемию, отношения между Россией и Узбекистаном развиваются "поступательным темпом".

Также он подчеркнул, что ведется совместная реализация и подготовка крупных проектов в атомной энергетике, в нефтегазовом комплексе, в машиностроении, в электротехнической и текстильной промышленности, в фармацевтике, в пищевых отраслях и по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.

"Развиваются прямые контакты между регионами наших государств", – сказал министр обороны Узбекистана.

Он поздравил Сергея Шойгу "с юбилейной датой – тридцатилетием служения Отечеству в составе правительства России" и пожелал коллеге "успехов, а также неиссякаемой творческой энергии в благородной деятельности по укреплению обороноспособности, обеспечению безопасности Российской Федерации", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.