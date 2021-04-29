Аргентина получит самолеты C-12B "Гурон" из состава ВВС США

ЦАМТО, 28 апреля. Правительство Аргентины официально объявило о покупке из состава ВВС США 10 самолетов C-12B "Гурон", стоимость которых оценивается в 16,67 млн. долл.

По информации Infodefensa.com, поставка ВВС Аргентины данных самолетов позволит увеличить возможности по транспортировке грузов и снабжению 2-й, 3-й, 5-й и 6-й авиационных бригад, Школы военной авиации и военно-воздушной базы "Морон".

Как сообщал ЦАМТО, переговоры о возможности покупки самолетов C-12B "Гурон" из состава ВВС США правительство Аргентины инициировало в 2019 году. Администрация США одобрила продажу в мае 2020 года. Самолеты предполагается использовать для подготовки пилотов, обеспечения связи и транспортировки грузов.

Всего ВВС Аргентины должны получить 9 самолетов TC-12B и один UC-12B "Гурон". Отобранные для поставки самолеты находились в 309-й группе хранения и восстановления авиационной техники (AMARG, а/б "Дэвис-Монтан" шт.Аризона).

После расконсервации, ремонта и адаптации к требованиям ВВС Аргентины, самолеты должны быть переданы заказчику. Примечательно, что остаточная стоимость самолетов, согласно базе данных программы "Избыточное военное имущество" (EDA) составляет 4,74 млн. долл. при начальной стоимости 47,42 млн. долл. Пока нет данных о том, какое оборудование и услуги закупаются Аргентиной еще на 12 млн. долл. Как сообщалось, соглашение включает обучение экипажей.

Разработанный американской компанией Beechcraft C-12 "Гурон" представляет собой военную версию двухдвигательного самолета семейства "Супер Кинг Эйр". Его длина составляет 13 м, размах крыла – 16 м, высота – 4,6 м. C-12 развивает максимальную скорость 545 км/ч, максимальная дальность полета – 2690 км, высота полета – 11000 м. Самолет позволяет перевозить до 13 пассажиров (экипаж – 2 человека). Версия TC-12B используется для подготовки пилотов турбовинтовых самолетов.