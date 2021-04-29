Корабль «Петр Ильичев» спустили на воду в Санкт-Петербурге

Корабль противоминной обороны «Петр Ильичев», строящийся для Военно-морского флота (ВМФ) России, спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в среду, 28 апреля.

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов на церемонии спуска отметил, что корабли проекта 12700 хорошо показали себя в море.

«Они хорошо управляются, обладают большой живучестью. Серия будет продолжаться <...> Надеюсь, что корабли будут сдаваться во время с высоким качеством», — приводит его слова «РИА Новости».

Корабль «Петр Ильичев» был заложен в июле 2018 года и стал шестым в линейке проекта 12700 «Александрит». Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции.

Корабль оснащен новейшими средствами поиска мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, который отличается более высокой прочностью по сравнению со стальными.

В перспективе корабли противоминной обороны нового поколения будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России.

Ранее издание Business Insider заявило, что у России появился современный и постоянно растущий в размерах военно-морской флот, представляющий угрозу силам НАТО.

Истинная сила ВМФ, по словам автора материала, скрывается под водой. Так, российский флот располагает 59 субмаринами, в том числе 12 атомными подлодками с баллистическими ракетами, а также девятью атомными субмаринами с крылатыми ракетами, говорится в статье.