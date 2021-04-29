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Агитационный поезд Министерства обороны России

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Оригинал взят у коллеги saidpvo в Агитпоезд Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации в воскресение отправило специальный железнодорожный состав, посвященный агитационно-пропагандистской акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!".

Перед отправлением состава посетители Киевского вокзала смогли познакомиться не только с маршрутом движения железнодорожного состава по городам России, но и с образцами новейшей техники и вооружения, а также с военными трофеями из Сирийской Арабской Республики. Запланированы более 50-ти населенных пунктов, где эшелон сделает остановки. На cайте Минобороны можно не только ознакомиться с экспозицией, но и узнать дату прибытия в тот или иной город от Москвы до Владивостока.

1. Агитпоезд Минобороны под сводами перрона Киевского вокзала, который спроектировал знаменитный инженер В.Шухов.

2. Паровоза не было, такой эшелон тянет тепловоз 2ТЭ25Км

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4. В вагонах размещаются тематические экспозиции, их можно посмотреть у Марины Лысцевой fotografersha

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8. Сирийские трофеи

9. Бронеавтомобиль Хамви с доп защитой НВФ Сирии

10. Турецкий бронеавтомобиль, пробитый гранатой РПГ на вылет

11. С этого борта видно входное отверстие

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16. Танк Т-90М "Прорыв"

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21. 152-мм САУ 2С35 "Коалиция-СВ"

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27. Бронеавтомобиль "Тайфун-К"

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32. Юнные музыканты

33. Юнармейцы. Замыкающий - просто огонь!)))

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36. Мальчик выступает перед прессой

Вот такая красота!

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Украина
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
F-16
HMMWV
Т-90 "Владимир"
Тайфун-К
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тайфун
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