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«Маршал Шапошников» вновь на службе

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Источник изображения: warspot.ru

Российский флот вернул на вооружение корабль «Маршал Шапошников». Вчера, 27 апреля, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что фрегат завершил программу заводских испытаний после ремонта с модернизацией и включён в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота.

«Ремонт с модернизацией фрегата «Маршал Шапошников» проводился на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке. На корабле проведён ремонт донно-забортной арматуры, смонтировано новое оборудование. В рамках модернизации демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 40% корпусных конструкций. На 80% заменены магистральные кабельные трассы. Модернизированный корабль в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», а также новейшее артиллерийское и радиоэлектронное вооружение», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Фрегат «Маршал Шапошников»

Источник изображения: mil.ru

Изначально «Маршал Шапошников» был построен в рамках проекта 1155 как большой противолодочный корабль и в 1986 году вошёл в состав Тихоокеанского флота СССР. В 2016 году корабль встал на ремонт во Владивостоке. В рамках модернизации на «Маршал Шапошников» установили две универсальные пусковые установки для 16 крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» (в перспективе и «Циркон»). Также корабль получил ракетный комплекс «Уран», новую артиллерию и систему управления ею, системы навигации, связи и радиоэлектронной борьбы.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Дальзавод
Минoбороны РФ
Проекты
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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