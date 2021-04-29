Компания TAI близка к подписанию первого экспортного контракта на самолеты "Хуркус-C"

ЦАМТО, 28 апреля. По информации турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI), вскоре она рассчитывает подписать первый экспортный контракт на продажу легких боевых/ учебно-тренировочных самолетов "Хуркус-C" неназванному государству.

Как сообщает Daily Sabah со ссылкой на заявление генерального менеджера TAI Темела Котила частной телекомпании CNN Turk, компания планирует продать первому зарубежному покупателю 12 самолетов "Хуркус-C". Страна-заказчик не раскрывается, так как контракт пока не подписан.

Глава компании также с оптимизмом оценивает возможности экспорта разведывательно-ударных вертолетов T-129 ATAK Вооруженным силам Филиппин при условии получения разрешения на экспорт двигателей из США. Между тем, по его словам, с Украиной уже подписано соглашение о закупке двигателей для вертолета T-929 ATAK-2.

Как сообщал ЦАМТО, разработка линейки УТС "Хуркус" началась в марте 2006 года, когда Секретариат оборонной промышленности Турции (SSM) заключил соответствующий контракт с компанией TAI.

Выкатка опытного образца базовой версии УТС "Хуркус-A" состоялась в июне 2012 года, а 29 августа 2013 года он выполнил первый полет.

Секретариат SSM 26 декабря 2013 года подписал контракт на серийное производство еще двух версий УТС "Хуркус". Соглашение предусматривало производство 15 ед. "Хуркус-B", оснащенных усовершенствованным военным БРЭО национальной компании Aselsan. Контракт содержал опцион на поставку 40 дополнительных УТС. Соглашение также включало разработку концептуального проекта вооруженной версии "Хуркус-C", предназначенной для ведения разведки и авиационной поддержки.

Летные испытания первого "Хуркус-B" начались в январе 2018 году. Реализация программы "Хуркус-C" началась 28 ноября 2016 года, а прототип был продемонстрирован в феврале 2017 года с противотанковыми управляемыми ракетами UMTAS и ракетами с лазерным наведением CIRIT компании Roketsan. 7 апреля 2017 года опытный образец "Хуркус-C" выполнил первый пуск ПТУР L-UMTAS по наземной цели.

Оснащенный семью точками подвески, "Хуркус-C" может нести 1500 кг полезной нагрузки и применять различные боеприпасы национального производства, включая ПТУР UMTAS, 70-мм ракеты с лазерным наведением CIRIT, планирующие авиабомбы KGK-SIHA-82 и свободнопадающие бомбы, оснащенные комплектами лазерного INS/GPS наведения Teber. Кроме того, самолет может нести свободнопадающие бомбы, 12,7-мм и 20-мм контейнерные системы вооружения.