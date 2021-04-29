Армия Украины уже обошлась США в 2 млрд долларов

Соединенные Штаты Америки предоставили Вооруженным Силам Украины почти 8 млн долларов помощи для совершенствования управления и связи.

Об этом сообщается в микроблоге Twitter посольства США в Киеве.

«Соединенные Штаты продолжают непоколебимую поддержку ВCУ путем предоставления помощи по безопасности на сумму 7,85 миллиона долл. для совершенствования управления и связи, а также запчастей и агрегатов, медицинского оборудования, тактического снаряжения, в общем предоставив более 2 млрд долл. с 2014 года», - цитирует сообщение УНИАН.