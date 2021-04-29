Масштабный десант НАТО высадится в Эстонии

США проведут на взлетно-посадочной полосе Нурмси в Эстонии воздушно-десантные тренировки в рамках учений Swift Response.

В операции на территории Эстонии примут участие около 1000 американских и британских солдат и 250 эстонских, пишет err.ee.

Уже на этих выходных в Прибалтике начнутся ежегодные военно-десантные учения США и НАТО под названием Swift Response - самые масштабные за последние 25 лет. В рамках этих маневров в Эстонии запланирована десантная операция. Подразделения Сил обороны Эстонии также участвуют в десантной операции в Нурмси в ночь на 6 мая. У эстонских десантников в этом учении будет две задачи.

«В первую очередь они должны будут поддержать учения за счет имитации контратаки. Этим по большей части будет заниматься Союз обороны Эстонии. Во-вторых, мы будем заниматься интеграцией наших собственных десантников в эту операцию. Они станут выполнять свои задачи. Станут проводить спецоперации или же координировать огневые действия», - рассказал сотрудник генерального штаба вооруженных сил Эстонии подполковник Эрки Рооснурм.