Бригада с "Искандерами" вернулась на базу в Курской области после контрольной проверки

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Курскую ракетную бригаду общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) возвращают в пункт постоянной дислокации после контрольной проверки, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Ракетная бригада общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированная в Курской области, возвращается в пункт постоянной дислокации войск после успешного прохождения тактических учений на полигоне "Постоялые дворы" в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения проверки расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" были подняты по тревоге и совершили марш в район стартовых позиций, где осуществили маскировку пусковых установок и привели их в боевой положение.

"В результате выполнения задач по поиску целей военнослужащие получили боевой сигнал на уничтожение объектов инфраструктуры "противника" и совершили около 20 электронных пусков учебно-боевых ракет по целям, находящимся на расстоянии более 100 километров",- сообщили в ЗВО.

По данным округа, всего в контрольной проверке расчётов ОТРК "Искандер" участвовало свыше 150 специалистов ракетной бригады, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

"Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. "Искандер-М" пришел на смену оперативно-тактическому комплексу "Точка-У".