В Военно-морском политехническом институте состоялась церемония открытия именного учебно-тренировочного комплекса

ЦАМТО, 28 апреля. Под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, в Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ (г.Пушкин) открыт современный учебно-тренировочный комплекс дизель-электрических и энергетических установок имени доктора технических наук, профессора Гацака Петра Михайловича.

Как сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота, перед началом церемонии открытия комплекса главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов заслушал доклады и информацию начальника ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" вице-адмирала Виктора Соколова, представителей Главного командования ВМФ и ОПК. В церемонии, также, приняли участие профессорско-преподавательский состав и курсанты ВУНЦ ВМФ "ВМА", ветераны Военно-морского флота и приглашенные гости.

В ходе мероприятия главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову была продемонстрирована практическая подготовка курсантов на новом комплексе.

Учебно-тренировочный комплекс предназначен для изучения и отработки практических навыков курсантов по эксплуатации главных энергетических установок кораблей ВМФ России различных проектов.

Благодаря современным компьютерным технологиям курсанты военно-морского училища смогут полноценно осваивать свои бедующие специальности, основы теории и эксплуатации корабельных энергетических установок, а также получат навыки в руководстве действиями подчиненных при выполнении той или иной команды на групповых тренировках и учениях, производить правильные доклады, вести техническую документацию и обслуживание материальной части.

"Традиция открытия именных аудиторий в учебных заведениях Военного учебно-научного комплекса ВМФ существует давно и служит как укреплению учебно-материальной базы, так и повышению престижа военно-морского образования и науки. Безусловно, открытый сегодня современный учебно-тренировочный комплекс дизель-электрических и энергетических установок имени доктора технических наук, профессора Петра Михайловича Гацака, позволит еще эффективнее готовить инженерные кадры новой формации для нашего ВМФ, который активно оснащается самой современной техникой и вооружением", – отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.