ВВС Израиля получили очередную партию истребителей F-35I "Адир"

ЦАМТО, 28 апреля. По информации командования ВВС Израиля, 25 апреля на авиабазе "Неватим", совершив перелет с предприятия Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас), выполнила посадку очередная партия из трех истребителей F-35I "Адир".

Прибывшие истребители войдут в боевой состав сформированной в январе 2020 года 116-й эскадрильи ("Львы Юга"), размещенной на авиабазе "Неватим".

По данным источника Jewish Press, на текущий момент в рамках подписанного в 2010 году контракта Lockheed Martin поставила ВВС Израиля 27 истребителей. Как предполагается, к концу 2024 года на вооружении ВВС Израиля будет состоять 50 ед. F-35I.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2008 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 25 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (ОВП) с опционом на дополнительную закупку 50 самолетов версии ОВП или с коротким взлетом и вертикальной посадкой (КВВП), а также связанных с контрактом услуг и оборудования. Полная стоимость закупки оценивалась в 15,2 млрд. долл.

Заказ на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 19 истребителей F-35A стоимостью 2,75 млрд. долл. Минобороны Израиля разместило в октябре 2010 года. Вторую партию самолетов по экономическим причинам решено было разбить на два транша. 22 февраля 2015 года МО Израиля подписало контракт стоимостью 2,82 млрд. долл. на поставку 14 истребителей F-35A, а также сопутствующего оборудования и услуг. Все истребители второй партии предполагается поставить в 2021 году. В конце августа 2017 года было заключено соглашение на покупку дополнительных истребителей "Адир", что увеличило общее количество заказанных Израилем F-35A до 50 ед. Их поставка должна завершиться в 2024 году.

Первая пара F-35I приземлилась на авиабазе "Неватим" 12 декабря 2016 года. 6 декабря 2017 года после прибытия 9 самолетов Военно-воздушные силы Израиля объявили о готовности парка F-35I "Адир" к боевому применению.

Первые самолеты вошли в состав 140-й эскадрильи "Голден Игл", размещенной на авиабазе "Неватим". Теперь истребителями комплектуется 116-я эскадрилья.