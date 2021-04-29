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ЦАМТО

В Новосибирской области завершилось масштабное учение соединения РВСН

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Учения с Новосибирской ракетной дивизией РВСН
Учения с Новосибирской ракетной дивизией РВСН.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Кряжев

ЦАМТО, 28 апреля. Масштабное учение с Новосибирским ракетным соединением РВСН, на вооружении которого состоит ПГРК "Ярс", завершилось в Новосибирской области. Крупногабаритная техника вернулась в пункты постоянной дислокации.

В ходе учения, в котором были задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 ед. техники, отрабатывались различные задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и интенсивных действий в районах дислокации войск, вопросы противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения противника, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

В ходе учения стратегические ракетчики также отработали задачи совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Применялась широкая линейка образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ. Для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования использовалась новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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