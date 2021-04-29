Главред (Украина): чего Украине ждать от визита главы госдепа США

Визит главы госдепа США Энтони Блинкена на Украину — это первый признак того, что администрация Байдена освоилась на властных олимпах и теперь начинает объезд территорий. Так, в принципе они поступали всегда…

В этот визит Блинкен сделает осмотр территории ввиду обострения с Россией и выдвинет очередной ряд требований к украинской власти

С учетом напряженности на украинской границе, это вполне логичный шаг. Но я не ожидаю от этого визита особых прорывов - вероятно, в этот визит Блинкен сделает осмотр того, что есть и выдвинет очередной ряд требований к украинской власти. В частности, американцы наверняка вновь озвучат требования, касающихся реформирования судебной системы и борьбы с коррупцией.

Фантазии Зеленского относительно ПДЧ в НАТО, даже если он их и озвучит Блинкену, скорее всего, так и останутся фантазиями, однако Зеленский сейчас вполне серьезно может потребовать от США предоставления Украине статуса союзника США, так как для этого не нужно никаких дополнительных решений от Альянса. Кроме того, Зеленский может просить Блинкена и о постоянном присутствии неформальных войск на территории Украины, в первую очередь, в точках возможного удара России по Украине ракетным оружием (так как это самая главная опасность для украинской армии).

Что же касается возможного выделения Украине летального оружия, то на это вряд ли стоит рассчитывать. В большей степени потому, что демократы всегда к этому вопросу относились с большой осторожностью. Потому что единственное оружие, которое нам предоставили США, были Джавелины во время каденции Дональда Трампа, в то время как в каденцию Обамы ЕС и США и вовсе вводили эмбарго на поставки оружия на Украину.

Но даже после приезда главы Госдепа, встреча Зеленского и Байдена - это маловероятный сценарий. Как максимум, главы обеих государств могут встретиться не раньше, чем в следующем году, поскольку на данный момент Украина не находится в приоритете у Штатов. Для Америки более важным является направление Китая и Азии (тем более, что Байден и без того ранее был частым гостем в Украине и прекрасно осведомлен о внутреннем положении вещей - у него есть здесь множество комиссаров, которые следят за следованием политике, проводимой американцами.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт,

Тарас Загородний