Главы военных ведомств России и Узбекистана подписали программу партнерства до 2025 года

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что такой документ разработали впервые

БУХАРА, 28 апреля. /ТАСС/. Программу стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2021-2025 годы подписали министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Баходир Курбанов в среду в Бухаре.

Программа подписана в рамках официального визита министра обороны РФ в Узбекистан.

Ранее в среду на переговорах с Курбановым Шойгу отметил, что такой документ разработан впервые, и призван поддерживать достигнутый темп взаимодействия, развивать двустороннее сотрудничество в военной сфере.

При этом министр обороны РФ подчеркнул, что высокий уровень отношений в данной сфере сложился и укрепляется в первую очередь благодаря отношениям президентов России и Узбекистана.