Русская классика: секреты легендарной "трехлинейки" Мосина

Солдаты российской армии во время Первой мировой войны, 1917 год.

130 лет назад указом императора Александра III на вооружение русской армии была принята "трехлинейная винтовка образца 1891 года"

Магазинная винтовка калибра 7,62 мм конструкции Сергея Мосина широко использовалась в ходе Русско-японской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Более полувека она состояла на вооружении Российской империи и СССР. Кстати, снайперские варианты этой винтовки используются до сих пор, в том числе в вооруженном конфликте на территории Сирии.

История создания "трехлинейки"

Принятые на вооружение русской армии в 1867-1870 годах винтовки системы Хайрема Бердана ("берданки") двух типов были однозарядными - после выстрела оружие необходимо было перезаряжать вручную.

В 1882-м Главное артиллерийское управление Военного министерства Российской империи поставило задачу разработать "повторительную" (многозарядную) винтовку. Для проведения соответствующего конкурса была создана Комиссия по испытанию магазинных ружей, которая рассматривала как принципиально новые системы, так и попытки приспособить к системе Бердана магазин на несколько патронов.

Один из таких проектов в 1883 году предложил начальник инструментальной мастерской Тульского оружейного завода капитан Сергей Мосин, однако комиссия в итоге признала попытки усовершенствовать "берданку" бесперспективными.

В 1883-1889 годах рассматривались различные системы винтовок. В 1889-м Сергей Мосин предложил на конкурс новую винтовку калибра 7,62 мм (в старых мерах длины - три русские линии, отсюда название "трехлинейка").

В том же году комиссия получила конкурсное предложение бельгийца Леона Нагана - винтовку калибра 8 мм. Организаторы конкурса выработали техническое задание, предложив Мосину и Нагану доработать свои системы под установленные требования.

По итогам сравнительных испытаний полученных образцов в 1891 году комиссия остановила выбор на "трехлинейке" Мосина, постановив, однако, существенно изменить и дополнить конструкцию, в том числе элементами, позаимствованными у Леона Нагана, который продал русской стороне патенты, чертежи и лекала на свою конкурсную винтовку. Кроме того, в конструкцию были внесены изменения, предложенные членами комиссии - полковником Петровым и штабс-капитаном Савосьяновым, а также полковником Роговцевым, который разработал "трехлинейный" тупоконечный патрон с бездымным порохом.

Принятие на вооружение

28 апреля (16 апреля по старому стилю) 1891 года указом императора Александра III на вооружение русской армии была принята "трехлинейная винтовка образца 1891 года". Так как за разработку отвечала группа специалистов, закреплять в названии винтовки только одну фамилию посчитали некорректным.

Сергей Мосин был удостоен ордена Святой Анны II степени и Большой Михайловской премии "за выдающиеся разработки по артиллерийско-стрелковой части", за ним были сохранены авторские права на элементы разработанного оружия.

Только после модернизации 1930 года оно станет именоваться "трехлинейной винтовкой Мосина образца 1891/1930 годов". В западных источниках также распространен вариант названия "винтовка Мосина - Нагана".

Колонна солдат, вооруженных "трехлинейками" образца 1891 года, 1919 год Источник изображения: © ТАСС

Характеристики "трехлинейки" образца 1891 года:

длина: 1 тыс. 306 мм (со штыком - 1 тыс. 738 мм, ствола - 800 мм);

вес без штыка: 4 кг;

емкость магазина: 5 патронов;

скорость пули: 640 м/с (тупоконечная тяжелая), до 880 м/с (остроконечная легкая);

энергия пули: до 3 тыс. 800 джоулей;

боевая скорострельность: 10 выстрелов в минуту;

прицельная дальность: 1 тыс. 920 м.

Достоинства винтовки:

простота обслуживания и применения;

высокая мощность;

точность и надежность (в сравнении с другим стрелковым оружием тех лет).

Недостатки винтовки:

крупные габариты;

замедлявшая заряжение рукоятка затвора;

неудобный предохранитель.

Выпуск и боевое применение

Производство "трехлинейки" стартовало в 1892-1893 годах на Тульском, Ижевском и Сестрорецком оружейных заводах. Первоначально выпускались пехотный и кавалерийский (с укороченным стволом) варианты, в 1907-м к ним добавился короткоствольный карабин.

По данным разных источников, впервые русские военные применили "трехлинейки" в боевых условиях: в 1893 году - при столкновении экспедиционного отряда с афганцами на Памире; в 1898 году - при отражении нападения исламистов на гарнизон в Андижане; в 1900 году - в ходе подавления Боксерского восстания в Китае.

К моменту вступления Российской империи в Первую мировую войну на вооружении русской армии состояло 4 млн 519 тыс. 700 "трехлинеек", причем незначительная часть была произведена в США.

После войны выпуск продолжался в СССР, свои модернизированные варианты выпускали Финляндия, Польша и др. В разные годы винтовки Мосина состояли на вооружении примерно 30 стран. В Белоруссии "трехлинейка" была официально снята с вооружения только в 2005 году. Карабины Мосина могут также использоваться в системе ФГУП "Охрана" МВД России.

Модификации

В ходе модернизаций винтовка приобрела деревянную накладку для защиты рук стрелка. В 1910-м был разработан вариант "трехлинейки" под патрон с остроконечной пулей (прицельная дальность стрельбы возросла до 2 тыс. 276 м).

В 1930 году изменены прицельные приспособления и способ крепления штыка, применена новая обойма. Появился снайперский вариант с оптическим прицелом (1932), модифицированный карабин (1938).

Советские снайперы, вооруженные винтовками Мосина с оптическим прицелом, 1941 год Источник изображения: © Борис Уткин/ТАСС

Винтовка образца 1891/1930 годов выпускалась до января 1944-го (по другим данным - до начала 1945-го), карабин образца 1944 года - вплоть до принятия на вооружение в СССР автомата Калашникова в 1949-м.

В 1959 году Ижевский завод выпустил партию карабинов для нужд вневедомственной охраны, также в СССР был налажен выпуск множества гражданских и спортивных модификаций винтовки, часть из которых производится в РФ и в настоящее время. Кроме того, в некоторых других странах выпускаются снайперские варианты винтовки - с оптическим прицелом, сошками, пламегасителем и амортизированным прикладом.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"