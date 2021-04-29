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Европа и США повторят миссии покинувших Солнечную систему Voyager-1 и Voyager-2

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Источник изображения: Фото: Martin Schutt / Globallookpress.com

Западные страны, прежде всего Европы и США, в начале 2030-х годов могут запустить в космос аппарат Interstellar, частично повторяющий задачи миссии покинувших Солнечную систему Voyager-1 и Voyager-2, сообщает Европейский союз наук о Земле.

Отмечается, что через 15 лет после запуска Interstellar будет находиться на расстоянии около 1000 астрономических единиц от Солнца, то есть в межзвездном пространстве. Научная программа миссии рассчитана минимум на 50 лет. Среди задач Interstellar называются, в частности, исследование взаимодействия солнечного ветра с межзвездным газом, а также Солнца с Галактикой.

Voyager 1 и 2 стали единственными рукотворными объектами, покинувшими пределы Солнечной системы. Космические аппараты идентичны, стартовая масса одной станции (вместе с гидразином) — 815 килограммов. В развернутом виде аппарат помещается в куб со стороной четыре метра. Voyager 2 стартовал в августе 1977 года на 16 суток раньше Voyager 1. Аппараты, помимо научного оборудования, несут послания от человечества возможным инопланетным цивилизациям. Считается, что радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи) позволят Voyager 1 и 2 поддерживать связь с Землей примерно до 2027 года.

Границы Солнечной системы определяются двумя способами: гелиосферой (магнитным аналогом атмосферы планет) и сферой Хилла (областью с определяющим гравитационным влиянием центрального небесного тела). Для Солнца радиус сферы Хилла оценивается в один-два световых года. Согласно первому определению, Voyager 1 и 2 покинули пределы Солнечной системы, по второму — нет.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Евросоюз
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