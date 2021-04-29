Расчёт на двоих

Обозреватель «Известий» Антон Лавров — о том, для чего Россия и Таджикистан создают единую систему ПВО

Во вторник Россия и Таджикистан объявили о планах создать объединенную систему противовоздушной обороны. Проект соглашения обсудили на личной встрече министр обороны РФ Сергей Шойгу и его таджикский коллега Шерали Мирзо. Глава российского военного ведомства заявил, что документ подпишут в ближайшее время, и отметил, что стороны также планируют совместное отражение возможных угроз на фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане. Ожидается, что после скорого ухода из региона США и контингентов НАТО обстановка в нем может обостриться.

В рамках соглашения Таджикистан обзаведется первой зенитной ракетной системой (ЗРС) С-300, а военные наладят обмен информацией о воздушной обстановке. Но этим дело не ограничится. Документ станет частью нового крупного проекта по совместному обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Ещё в октябре 2019-го в Таджикистан на 201-ю военную базу России доставили один дивизион С-300ПС. Это минимальный автономный комплект системы, состоящий из примерно трех десятков машин различного назначения. Среди них — пусковые установки, радары и командный пункт.

Хотя первоначально ЗРС развернули для защиты 201-й военной базы, оборонное ведомство не скрывало, что в 2021 году С-300 передадут вооруженным силам Таджикистана — союзника России по ОДКБ. Подготовка местных специалистов началась сразу после доставки. Стоит отметить, что на российской базе и до того ежегодно проходили подготовку около тысячи местных военных. Еще свыше 500 учатся на территории нашей страны.

Сейчас возможности собственной ПВО Таджикистана исчерпываются одним зенитным ракетным полком в Душанбе и отдельным радиотехническим батальоном с дежурными радарами. Их унаследованная от СССР техника, даже если каким-то чудом сохранила боеспособность, сегодня вряд ли эффективна. Старинные комплексы С-75 не могут обмениваться информацией с российскими автоматизированными системами ПВО. Не делают погоды и немногочисленные прошедшие модернизацию С-125 «Печора-2М».

Российская 201-я военная база ранее тоже не отличалась сильной противовоздушной обороной — в ее составе имелись только комплексы армейской ПВО малой дальности. Так что новая ЗРС серьезно усилила защиту и наших военных.

Формально Таджикистан с 1995 года входит в Объединенную систему ПВО стран СНГ. Но на сегодняшний день это соглашение явно устарело и почти не работает. Слишком далеко за четверть века с момента подписания разошлись позиции некоторых его участников. Поэтому с ключевыми союзниками Россия заключает теперь двусторонние договоры об объединении сил противовоздушной обороны, позволяющие наладить более тесное сотрудничество и интеграцию.

Таджикистан станет третьим после Белоруссии и Казахстана государством, с которым у России заключены такие соглашения о единой региональной системе ПВО.

Быстрые темпы перевооружения российских ПВО на новейшие системы С-400 высвободили десятки дивизионов комплексов предыдущего поколения. Чтобы они бесцельно не гнили на базах хранения, их капитально ремонтируют и безвозмездно передают близким союзникам России. За последние годы восемь дивизионов С-300 получила Белоруссия, пять — Казахстан. Еще три поставлены Сирии.

«Образцовым» можно считать договор с Белоруссией. Командные пункты ПВО стран обмениваются информацией в автоматизированном режиме. Боевые самолеты двух стран могут перелетать при необходимости госграницу без особых формальностей. Активы противовоздушной обороны могут работать под общим управлением.

Такое соглашение идет на пользу обоим государствам. Россия имеет возможность видеть всё, что происходит в небесах Белоруссии и ее ближних окрестностях. Партнер по Союзному государству получил новую технику и не останется в одиночку в случае крупномасштабных угроз. При необходимости его поддержит внушительная мощь российских ПВО и ВВС.

Даже без учета зенитной ракетной системы за последние пять лет Россия передала Таджикистану вооружений больше чем на $120 млн. Не секрет, что причиной такой щедрости в первую очередь является тревожная обстановка в соседнем Афганистане.

В начале прошлого года США подписали перемирие с движением «Талибан» и договорились о полном выводе своих войск из страны. В апреле уход американского контингента подтвердил новый президент Джо Байден. Он поручил закончить его до 11 сентября. Стабильности в охваченной гражданской войной стране это точно не добавит.

Сейчас талибы полностью или частично они контролируют половину провинций страны. В десятке из них скрываются остатки «Аль-Каиды» и ИГИЛ (террористические организации, запрещенные в России). По имеющейся информации, в стране активно около 4 тыс. их бойцов, которые регулярно устраивают теракты.

Если раньше проблемой были в основном отряды боевиков, наркоторговцы и контрабандисты, то теперь со стороны неспокойного соседа в Таджикистан могут попасть и беспилотники. И речь не только о коммерческих или кустарных моделях, которые широко применяются в Сирии. В прошлом году военнослужащие афганской армии уже украли и пытались сбыть одной из террористических группировок подаренный американцами высокотехнологичный Scan Eagle стоимостью $400 тыс.

Уникальное географическое положение делает Таджикистан естественным буфером против угроз из Афганистана. И верно это не только для России. Стабильность и контролируемость ситуации в этой бывшей советской республике выгодна всем, включая ее соседей по региону и европейские государства — с учетом более чем тысячекилометровой границы с погрязшим в многолетних войнах регионом. Поэтому поддержание и укрепление военного и военно-технического сотрудничества Москвы и Душанбе можно только приветствовать.

Антон Лавров — военный обозреватель «Известий»

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