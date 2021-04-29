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Известия.ru

Военные из Омской области отправились на строительство БАМа

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Военные из Омской области отправились на строительство БАМа. В апреле стартовало возведение второй ветки магистрали, передает телеканал «Известия».

Военные из Омской области отправились на строительство БАМа. В апреле стартовало возведение второй ветки магистрали, передает телеканал «Известия».

В проекте задействуют более 20 служащих железнодорожного соединения Омска. К месту строительства солдаты направили 100 единиц техники. Всего в работах участвуют 750 российских военных. Бригады проложат 183 км новой ветки магистрали.

Модернизация БАМа — часть программы развития РЖД до 2025 года.

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Страны
Россия
Компании
РЖД
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